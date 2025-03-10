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أردوغان: تركيا تؤيد جهود الشرع في تحقيق الاستقرار وسط العنف في سوريا

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إسطنبول (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين إن أنقرة تنصح السلطات السورية بالعمل على تخفيف التوتر، ورحب بالتزام الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع بمعاقبة الذين تصرفوا خارج نطاق القانون.

وأضاف أردوغان بعد اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة “الشرع ينتهج سياسة شاملة دون الوقوع في فخ الانتقام. الاستمرار في هذا النهج من شأنه أن يحبط المكائد التي تُحاك ضد سوريا”.

وحثت المعارضة التركية أردوغان على استخدام نفوذه لدى الزعماء السوريين للحد من العنف الذي اندلع في سوريا في الأيام القليلة الماضية.

ودعا حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، إلى نشر قوة دولية لحفظ السلام للحفاظ على الأمن في غرب سوريا، الواقع إلى الجنوب من تركيا مباشرة، إذا لم تتمكن الحكومة من ضمان سلامة المدنيين هناك.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الاشتباكات بين الموالين للرئيس المخلوع بشار الأسد والحكام الإسلاميين الجدد في سوريا تسببت في مقتل أكثر من ألف شخص، معظمهم من المدنيين، في معقل الأسد بالمناطق الساحلية في الأيام القليلة الماضية.

واستنكرت تركيا، أقوى داعم خارجي للشرع، العنف وأكدت دعمها للشرع.

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