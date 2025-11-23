The Swiss voice in the world since 1935
أردوغان: تركيا تقيّم كيفية نشر قوات أمن ضمن قوة الاستقرار في غزة

أنقرة (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأحد إن أنقرة لا تزال تُقيّم كيفية نشر قوات أمن ضمن قوة الاستقرار الدولية المُزمعة في غزة، مضيفا أنه سيتم اتخاذ قرار بعد هذه التقييمات.

وفي تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقب قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا، أكد أردوغان مجددا أنه يعتبر الهجمات في غزة “إبادة جماعية”، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤول عنها. وترفض إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

