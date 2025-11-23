أردوغان: تركيا تقيّم كيفية نشر قوات أمن ضمن قوة الاستقرار في غزة

reuters_tickers

1دقيقة

أنقرة (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأحد إن أنقرة لا تزال تُقيّم كيفية نشر قوات أمن ضمن قوة الاستقرار الدولية المُزمعة في غزة، مضيفا أنه سيتم اتخاذ قرار بعد هذه التقييمات.

وفي تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقب قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا، أكد أردوغان مجددا أنه يعتبر الهجمات في غزة “إبادة جماعية”، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤول عنها. وترفض إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)