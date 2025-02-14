أردوغان: تركيا لن تسمح بوجود تنظيمات إرهابية في شمال سوريا

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أنقرة (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا لن تسمح بوجود تنظيمات إرهابية في شمال سوريا ولن تتردد في اتخاذ إجراءات حيال ذلك.

وجاء في نص تصريحاته للصحفيين خلال رحلة عودته من ماليزيا وإندونيسيا وباكستان أنه قال إن الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع تبدو عازمة على محاربة تلك التنظيمات الإرهابية.

وأضاف أردوغان أنه ناقش الخطوات التي يجب اتخاذها ضد تلك التنظيمات خلال اجتماعه مع الشرع في أنقرة في وقت سابق من الشهر.