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أردوغان: سيكون من النادر تعيين “أمناء” لإدارة البلديات بعد حل حزب العمال الكردستاني

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أنقرة (رويترز) – عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء عن اعتقاده بأن إجراء تعيين “أمناء” من الدولة ليحلوا محل رؤساء البلديات المنتخبين سيصبح حدثا نادرا حال تنفيذ جماعة حزب العمال الكردستاني المسلحة قرارها بحل نفسها.

جاء ذلك خلال حديث أردوغان أمام نواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان.

ودأبت تركيا على تعيين أمناء لإدارة البلديات بدلا من رؤساء بلديات مؤيدين للأكراد بعد انتخاباتهم بسبب مزاعم ارتباطهم بحزب العمال الكردستاني، ونفذت هذا الإجراء أيضا مع رؤساء بلديات من حزب المعارضة الرئيسي.

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