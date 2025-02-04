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أردوغان: ناقشت مع الشرع اتخاذ خطوات ضد المسلحين الأكراد

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أنقرة (رويترز) – ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء أنه ناقش خلال محادثات في أنقرة مع الرئيس السوري أحمد الشرع الخطوات التي يتعين اتخاذها ضد المسلحين الأكراد في شمال شرق سوريا.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي عقده مع الشرع في أنقرة إن تركيا مستعدة لمساعدة القيادة السورية الجديدة في المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية والمسلحين الأكراد، مضيفا أنه يرى أن العودة الطوعية للمهاجرين السوريين ستتسارع مع استقرار البلاد.

وأوضح أن تركيا ستواصل جهودها لرفع العقوبات المفروضة على سوريا في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد وأن الدول العربية والإسلامية من المهم أن تدعم الحكومة الجديدة من الناحية المالية وغيرها خلال الفترة الانتقالية.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية