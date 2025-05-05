أسعار النفط تتراجع بأكثر من 3% بعد إعلان أوبك+ تسريع الإنتاج

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انخفضت أسعار النفط مجددا الاثنين أكثر من 3%، متأثرة بإعلان أوبك+ تسريع الإنتاج لشهر حزيران/يونيو فيما الأسعار تشهد تراجعا.

وفي التعاملات الصباحية في آسيا قرابة الساعة الثالثة صباحا بتوقيت غرينتش، انخفض برميل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 3,8% إلى 56.08 دولارا، في حين خسر خام برنت بحر الشمال 3,5% إلى 59.17 دولارا.

والسبت، أعلنت ثماني دول منضوية في أوبك بلاس زيادة كبيرة في إنتاج النفط لشهر حزيران/يونيو، وبموجبها، ستقوم السعودية وروسيا وست دول أخرى في التحالف، بإنتاج 411 ألف برميل إضافي يوميا في حزيران/يونيو، كما هو المستوى خلال أيار/مايو، وفقا لبيان صادر عن أوبك بلاس، بينما كانت الخطّة الأساسية تنص على زيادة مقدارها 137 ألف برميل يوميا.

ويأتي ذلك في وقت تتراجع الأسعار بشكل حاد متأثرة بمخاوف من حدوث ركود عالمي قد تتسبب فيه الحرب التجارية التي بدأها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال جورج ليون من شركة ريستاد إنرجي لوكالة فرانس برس إنّ “أوبك بلاس ألقى قنبلة في سوق النفط”.

وأضاف “بعد الإشارة التي أصدرها الشهر الماضي، يُرسل القرار المُتخذ اليوم (السبت) رسالة واضحة: المجموعة تغيّر استراتيجيتها وتسعى إلى استعادة حصتها في السوق بعد سنوات من التخفيضات”.

وعمدت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بقيادة السعودية، إلى تشكيل تحالف أوبك بلاس عام 2016 مع دول أخرى من بينها روسيا، للتعامل مع التحديات التي تواجهها السوق.

وحتى وقت قريب، استغلّت الدول الـ22 المنضوية في التحالف والتي تعتمد غالبيتها بشكل كبير على الثروة النفطية، نُدرة الإمدادات لرفع الأسعار، فاحتفظت بملايين البراميل كاحتياطات.

ستو/الح