أضرار بمطار دبي وفندق برج العرب جراء غارات إيرانية

3دقائق

دبي أول مارس آذار (رويترز) – تعرض مطار دبي الدولي وفندق برج العرب الشهير لأضرار جراء هجمات إيرانية انتقامية خلال الليل على دول بالخليج، متجاوزة القواعد والمصالح الأمريكية.

وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي فجر اليوم الأحد بإصابة أربعة أشخاص في المطار.

وذكر المكتب في بيان أن صالة في مطار دبي الدولي تعرضت لأضرار طفيفة في حادثة تمت السيطرة عليها سريعا لكنه لم يقدم تفاصيل.

وأكد المكتب لاحقا اعتراض طائرة مسيرة مشيرا إلى أن الحطام الناجم عن الاعتراض تسبب في اندلاع حريق صغير في الواجهة الخارجية لبرج العرب.

وتعد دبي أكبر مركز سياحي وتجاري في الشرق الأوسط، ومطارها من أكثر المطارات ازدحاما في العالم.

ولطالما كان فندق برج العرب أحد أبرز معالم الإمارة. وافتُتح في عام 1999 على جزيرة صناعية قبالة شاطئ جميرا، وسرعان ما أصبح البرج ذو الشكل الشراعي رمزا للمدينة.

واندلع حريق أمس السبت قرب فندق آخر في جزيرة نخلة جميرا الصناعية.

وأفادت مصادر في قطاع الطيران لرويترز بأن هجوما إيرانيا خلال الليل ألحق أضرارا بأحد مباني الركاب في مطار دبي.

كما ذكرت مطارات أبوظبي في منشور على إكس أن حادثا وقع في مطار زايد الدولي بالعاصمة الإماراتية أسفر عن وفاة مواطن آسيوي وإصابة سبعة آخرين. وقد حذفت المطارات المنشور لاحقا.

وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان منفصل بأن أحد أرصفة ميناء جبل علي في دبي اشتعلت فيه النيران أيضا بسبب حطام ناجم عن اعتراض جوي.

وأطلقت إيران صواريخ على أبوظبي ودبي والدوحة، وهي جميعها بوابات جوية رئيسية تربط الشرق بالغرب.

وعلقت شركات الطيران رحلاتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط اليوم السبت، بما في ذلك الرحلات من وإلى دبي وأبوظبي. وأظهرت خرائط تتبع الرحلات الجوية خلوّ المجال الجوي فوق معظم أنحاء المنطقة تقريبا.

(تغطية صحفية ألكسندر كورنوال وجيداء طه ومنة علاء الدين – إعداد محمد عطية ومعاذ عبدالعزيز للنشرة العربية )