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أكبر متنزه “ليغولاند” في العالم يفتح أبوابه في شنغهاي الصينية

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توافد آلاف السياح الصينيين السبت على شنغهاي لمناسبة افتتاح الفرع الأكبر عالميا من سلسلة متنزهات “ليغولاند” الترفيهية في المدينة الصينية الكبرى، في مشروع ضخم جديد يأمل القائمون عليه في الاستفادة من طفرة السياحة المحلية.

واستقطب الفرع الصيني من السلسلة البريطانية طلائع زبائنه الذين تهافتوا على اختبار تجاربه المختلفة، بما في ذلك رحلة قطار مصغّرة وأفعوانية على شكل تنين.

وقال شي البالغ 35 عاما والمقيم في مدينة هانغتشو المجاورة، خلال زيارته المتنزه برفقة زوجته وطفله “أنا شخصيا أحب اللعب بمكعبات الليغو، ولدينا العديد من المجموعات في المنزل… لذلك أردت زيارة ليغولاند في أقرب فرصة”.

على الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني في السنوات الأخيرة، فقد نما إنفاق السياح المحليين بنسبة 18,6% في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالعام السابق، وفق إحصاءات.

قال شي “منذ الجائحة، لم أقم إلا برحلات قليلة جدا إلى الخارج”، مضيفا أن عائلته تزور الآن مدن الملاهي في أنحاء الصين “مرات عدة سنويا”.

وقد اندفع عشاق ليغو المتحمسون إلى المتنزه فور افتتاحه، مرتدين قمصانا ورافعين أعلاما تحمل شعارات الشركة، وذلك للاستمتاع بالمجمع الذي تبلغ مساحته 318 ألف متر مربع في ظل درجات حرارة مرتفعة.

أعلنت بكين عن إعانات تهدف إلى تسهيل السفر داخل البلاد على المواطنين الصينيين، فيما تحث الحكومات المحلية على تسويق معالمها السياحية بكثافة على وسائل التواصل الاجتماعي.

– طفرة سياحية محلية –

لاحظت الشركات الصينية الطفرة في السياحة المحلية، وعززت خططها في هذا المجال.

بدأ العمل في إنشاء معلم مخصص لشخصية “سبايدرمان” في ديزني لاند شنغهاي في أيار/مايو، بينما من المقرر أن تفتتح شركة “وارنر براذرز” تجربة “هاري بوتر” في شنغهاي بحلول عام 2027.

صرحت شركة “هاسبرو” العملاقة للألعاب هذا الأسبوع أن متنزهها العملاق “بيبا بيغ” في المدينة أصبح “في مرحلة التصميم الفني”.

كذلك، افتتحت شركة “بوب مارت” الصينية المتخصصة في صناعة الألعاب القابلة للجمع، وجهة سياحية في بكين تعرض نماذج بالحجم الطبيعي لألعاب “لابوبو” الشهيرة.

وقال شو، وهو أب يبلغ 34 عاما زار “ليغولاند” السبت مع أطفاله “تبذل مختلف المحافظات جهودا كبيرة لتوسيع قطاعاتها السياحية، ولكل منها معالم جذب خاصة”.

لكن الربحية لا تزال تُمثل مشكلة، لا سيما بالنسبة للشركات المحلية ذات العلامات التجارية الأقل شهرة.

وحتى أواخر عام 2024، كانت حوالى 40% من المتنزهات لا تزال تفشل في تحقيق أرباح، وفق تقارير إعلامية رسمية.

ومع ذلك، يلفت المحللون إلى أن تزايد عدد المتقاعدين وتغيرات سوق العمل هي من بين العوامل الرئيسية التي تدفع المزيد من السكان المحليين لزيارة المعالم السياحية المحلية.

وقال المحلل في شؤون المستهلكين في الصين في شركة “جافيكال” للأبحاث إرنان كوي إن “سوق العمل تصبح أكثر مرونة”.

وأضاف “يتمتع المزيد من الناس بوقت فراغ للسفر”.

تجك/جك/غ ر

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