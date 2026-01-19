The Swiss voice in the world since 1935
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

أكثر من 350 ألف شخص في أبوظبي تلقّوا التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

تمكّن مركز أبوظبي للصحة العامة، بالتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي، من تطعيم 350 ألف شخص منذ انطلاق الحملة السنوية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لعام 2025-2026، وفق ما نقل المكتب الإعلامي الحكومي.

وأشار بيان مكتب أبوظبي الإعلامي إلى أنه أعلى معدل إقبال تشهده الإمارة في المواسم الأخيرة.

وتهدف الحملة، الممتدة بين أيلول/سبتمبر 2025 وآذار/مارس 2026، إلى خفض معدلات العدوى، وحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر، وتعزيز المناعة المجتمعية خلال موسم الإنفلونزا.

م ل/دص

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية