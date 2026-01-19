أكثر من 350 ألف شخص في أبوظبي تلقّوا التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

afp_tickers

1دقيقة

تمكّن مركز أبوظبي للصحة العامة، بالتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي، من تطعيم 350 ألف شخص منذ انطلاق الحملة السنوية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لعام 2025-2026، وفق ما نقل المكتب الإعلامي الحكومي.

وأشار بيان مكتب أبوظبي الإعلامي إلى أنه أعلى معدل إقبال تشهده الإمارة في المواسم الأخيرة.

وتهدف الحملة، الممتدة بين أيلول/سبتمبر 2025 وآذار/مارس 2026، إلى خفض معدلات العدوى، وحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر، وتعزيز المناعة المجتمعية خلال موسم الإنفلونزا.

م ل/دص