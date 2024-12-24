أكثر من 45 عرضا للألعاب النارية في دبي خلال احتفالات رأس السنة

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تستعد إمارة دبي لإطلاق أكثر من 45 عرضا للألعاب النارية في 36 موقعا إستراتيجيا خلال ليلة رأس السنة الميلادية 2025، لتشمل أشهر المواقع السياحية والفندقية والتجارية، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وأعلنت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية بدبي “استعداداتها المكثفة لتنظيم والإشراف على عروض الألعاب النارية المبهرة التي ستضيء سماء دبي وتقديم تجربة احتفالية آمنة وممتعة لجميع سكان وزوار دبي، مع ضمان أعلى معايير الأمن والسلامة في جميع المواقع”، على ما ذكرت الوكالة مساء الإثنين.

وذكرت الوكالة أنّ “من أبرز المواقع التي تستضيف العروض برج خليفة وبرواز دبي ومدينة إكسبو والقرية العالمية وفندق جميرا بيتش +مجموعة جميرا+ وحي دبي للتصميم وبلو ووتر +ذا بيتش جي بي آر+ والسيف ودبي فيستيفال سيتي ودبي باركس آند ريزورت وحتا وشاطئ جيه 1 +لامير+”.

وشددت مؤسسة الصناعة الأمنية على “ضرورة التزام الجمهور بالإرشادات الأمنية قبل وأثناء وبعد عروض الألعاب النارية وعدم دخول المناطق المحظورة وكذلك الحفاظ على مسافات الأمان المحددة”.

هت