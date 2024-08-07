ألمانيا تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان فورا وعدم انتظار عمليات الإجلاء

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برلين (رويترز) – قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية يوم الأربعاء إن الشائعات عن عملية إجلاء محتملة من لبنان أعطت المواطنين الألمان هناك شعورا زائفا بالأمن، وحثهم على مغادرة البلاد فورا.

وأضاف المتحدث “حان وقت مغادرة لبنان الآن”، وطالب المواطنين بتنظيم رحلات المغادرة بأنفسهم حتى لو كان هذا يعني السفر عبر تركيا أو حجز رحلات طيران بأسعار أعلى ثمنا.

ورفض متحدث باسم وزارة الدفاع إعطاء تفاصيل عن الاستعدادات لعمليات الإجلاء المحتملة في حالة تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.