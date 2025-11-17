The Swiss voice in the world since 1935
ألمانيا تعتزم استئناف تصدير أسلحة إلى إسرائيل بداية من 24 نوفمبر

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

برلين 17 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) -قال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الاثنين إن الحكومة ستلغي أمرا يعلق بعض مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل اعتبارا من الأسبوع المقبل، بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي.

وذكر المتحدث “ستعود الحكومة، كقاعدة عامة، إلى مراجعة كل حالة على حده في القرارات المتعلقة بصادرات الأسلحة والتعامل مع التطورات الأخرى”.

وأشار المتحدث إلى أن القرار سيسمح باستئناف الصادرات التي تم تعليقها في أغسطس آب اعتبارا من 24 نوفمبر تشرين الثاني.

وكانت ألمانيا، وهي ثاني أكبر مُصدر للأسلحة إلى إسرائيل بعد الولايات المتحدة، قد أعلنت تعليق بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل في أغسطس آب وسط تصاعد الضغط الشعبي بسبب الحرب في غزة.

وطال القرار الأسلحة والأنظمة التي يمكن استخدامها في غزة دون غيرها من الأسلحة التي تعتبرها إسرائيل ضرورية للدفاع عن نفسها ضد أي هجمات خارجية.

وقال المتحدث إن ألمانيا لا تزال ملتزمة بدعم سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين على أساس حل الدولتين، وستواصل المشاركة في دعم إعادة الإعمار في غزة.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

