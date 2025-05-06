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أمبري: قوات الدعم السريع تشن هجوما على محطة حاويات في بورتسودان

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دبي (رويترز) – قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري يوم الثلاثاء إن قوات الدعم السريع شبه العسكرية بالسودان شنت هجوما بطائرات مسيرة على منشآت في بورتسودان مستهدفة محطة الحاويات بميناء المدينة، في تصعيد للصراع المستمر منذ عامين.

وقالت أمبري إنها حصلت على لقطات مصورة تظهر الأضرار التي لحقت بالمحطة والبنية التحتية المدنية، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن المدينة.

ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار للسفن التجارية، لكن أمبري لاحظت اضطرابا كبيرا في نظام تحديد المواقع بالمنطقة.

وقال شاهد إن انفجارات وحرائق هزت بورتسودان، المدينة الساحلية الرئيسية في السودان وعاصمة البلاد في وقت الحرب، يوم الثلاثاء في إطار هجوم بطائرات مسيرة استمر أياما وأحرق أكبر مستودعات الوقود وألحق أضرارا بأهم بوابة للمساعدات الخارجية.

وتضم بورتسودان الميناء البحري الرئيسي للبلاد والمطار والقيادة العليا للجيش.

ومنذ أبريل نيسان 2023، يشهد السودان حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع بسبب نزاع حول الانتقال إلى الحكم المدني. ووفقا للأمم المتحدة، أدى الصراع إلى نزوح أكثر من 12 مليون شخص ودفع نصف السكان إلى الجوع الحاد.

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