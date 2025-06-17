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أمبري تقول إن الواقعة شرق خورفكان في الإمارات لا تتعلق بالوضع الأمني

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(رويترز) – قالت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء إن الواقعة التي حدثت على بعد 22 ميلا بحريا إلى الشرق من خورفكان في الإمارات بالقرب من مضيق هرمز لا تتعلق بالوضع الأمني.

ولم تقدم أمبري أية تفاصيل.

حدثت الواقعة في وقت تتصاعد فيه التوترات بين إسرائيل وإيران إذ يتبادل الجانبان الهجمات لليوم الخامس في أعقاب ضربات واسعة النطاق شنتها إسرائيل يوم الجمعة بهدف منع طهران من تطوير سلاح نووي.

يقع مضيق هرمز بين سلطنة عمان وإيران ويمر نحو خُمس إجمالي استهلاك النفط العالمي من خلاله.

وتشير بيانات فورتيكسا إلى تدفق ما بين 17.8 مليون و20.8 مليون برميل من النفط الخام والمكثفات والوقود يوميا عبر الخليج منذ بداية 2022 وحتى الشهر الماضي.

ولم تتلق رويترز بعد ردا على طلب للتعليق من وزارة الخارجية الإماراتية أو محطة حاويات خورفكان في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

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