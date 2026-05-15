أمريكا: إسرائيل ولبنان اتفقا على تمديد الهدنة 45 يوما

واشنطن 15 مايو أيار (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة إن إسرائيل ولبنان اتفقا على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما.

وذكر تومي بيجوت المتحدث باسم وزارة الخارجية “سيتم تمديد وقف الأعمال القتالية الذي بدأ في 16 أبريل نيسان لمدة 45 يوما لتمكين إحراز مزيد من التقدم”.

ووصفت وزارة الخارجية المحادثات بين إسرائيل ولبنان، التي عقدت في واشنطن أمس الخميس واليوم الجمعة، بأنها “مثمرة للغاية” وقالت إن البلدين سيعقدان مفاوضات جديدة في الثاني والثالث من يونيو حزيران.

ومحادثات هذا الأسبوع هي الثالثة بين الطرفين منذ أن كثفت إسرائيل هجماتها الجوية على لبنان بعد أن أطلقت جماعة حزب الله المدعومة من إيران صواريخ على إسرائيل في الثاني من مارس آذار، بعد ثلاثة أيام من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. ووسعت إسرائيل نطاق غزوها البري لجنوب لبنان الشهر الماضي.

واستمرت الحرب الإسرائيلية في لبنان منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار في 16 أبريل نيسان، إلا أن الأعمال القتالية انحصرت إلى حد كبير في جنوب لبنان منذ ذلك الحين.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )