أمريكا تدرج الإخوان المسلمين في مصر ولبنان والأردن على قائمة الإرهاب العالمي

13 يناير كانون الثاني (رويترز) – أدرجت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء فروع جماعة الإخوان المسلمين في كل من مصر ولبنان والأردن على قائمة الإرهاب العالمي، عازية ذلك لأسباب منها دعمها لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وسيترتب على هذه الخطوة، التي بدأتها واشنطن رسميا في نوفمبر تشرين الثاني، فرض عقوبات على واحدة من أقدم الحركات الإسلامية في العالم العربي وأكثرها نفوذا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها أدرجت الفروع الثلاثة على قائمة المنظمات الإرهابية العالمية المصنفة تصنيفا خاصا، واتهمتها بدعم أو تشجيع الهجمات العنيفة ضد إسرائيل وشركاء الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان “تزعم فروع جماعة الإخوان المسلمين أنها منظمات مدنية شرعية بينما تقدم من وراء الكواليس دعما صريحا لجماعات إرهابية مثل حماس”.

ويدعو الجمهوريون والأصوات اليمينية منذ وقت طويل إلى تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية ويعدونها ونها إرهابية.

