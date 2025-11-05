أمريكا تشارك مشروع قرار بشأن غزة مع الأعضاء المنتخبين بمجلس الأمن

2دقائق

من ميشيل نيكولز

الأمم المتحدة (رويترز) – قال مسؤول أمريكي إن واشنطن ستشارك مشروع قرار بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة مع الأعضاء العشرة المنتخبين بمجلس الأمن الدولي في وقت لاحق يوم الأربعاء.

وأضاف المسؤول أن ممثلين لمصر وقطر والسعودية وتركيا والإمارات سينضمون إلى الولايات المتحدة، “مما يسلط الضوء على الدعم الإقليمي” للخطة.

وكانت إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اتفقتا قبل شهر على المرحلة الأولى من خطة ترامب المكونة من 20 نقطة بشأن غزة، وهدفها وقف إطلاق النار في حربهما المستمرة منذ عامين والاتفاق على إطلاق سراح الرهائن.

وأظهر النص الذي اطلعت عليه رويترز يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة صاغت مشروع قرار للمجلس التابع للأمم المتحدة من شأنه الموافقة على تفويض لمدة عامين لهيئة حكم انتقالي في غزة وقوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع الفلسطيني.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت أي تغييرات قد أُدخلت على مشروع القرار الذي سيجري توزيعه على أعضاء مجلس الأمن العشرة المنتخبين. ويحتاج القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض (الفيتو) ليتسنى اعتماده.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الولايات المتحدة أطلعت روسيا والصين على نسخة من مشروع القرار.

وسيسمح النص المكون من صفحتين واطلعت عليه رويترز لمجلس إدارة الحكم الانتقالي بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة يمكنها “استخدام كل التدابير اللازمة”، في إشارة إلى للقوة، لتنفيذ اختصاصها.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)