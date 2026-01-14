أمريكا تطلق المرحلة الثانية من خطة غزة بتشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية

القاهرة/واشنطن 14 يناير كانون الثاني (رويترز) – أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء إطلاق المرحلة الثانية من خطتها لإنهاء الحرب في غزة، في الوقت الذي لا تزال فيه عناصر أساسية من المرحلة الأولى، بما في ذلك وقف تام لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، غير مكتملة.

وتعرضت المرحلة الأولى من خطة ترامب لسلسلة من العقبات مثل الغارات الإسرائيلية على غزة التي قتلت مئات الأشخاص، وعدم إعادة رفات آخر رهينة إسرائيلي حتى الآن، وتأخير إسرائيل إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر.

وبالمضي قدما في المرحلة الثانية، سيتعين على الولايات المتحدة وشركائها في الوساطة مواجهة تحديات أكثر تعقيدا، تتمثل في نزع سلاح حماس، التي ترفض التخلي عن أسلحتها، ونشر قوة حفظ سلام دولية.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، أعلن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن المرحلة الثانية، وقال إنها “تؤسس إدارة انتقالية من التكنوقراط الفلسطينيين في غزة”، وتُطلق عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار.

وذكر بيان مشترك للوسطاء، مصر وقطر وتركيا، أن اللجنة الفلسطينية ستضم 15 عضوا وسيرأسها علي شعث، وهو نائب وزير سابق في السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب، وكان مسؤولا عن تطوير المناطق الصناعية.

* مجلس السلام

وافقت إسرائيل وحماس في أكتوبر تشرين الأول على خطة ترامب التي تنص على أن هيئة فلسطينية من التكنوقراط يشرف عليها “مجلس سلام” دولي ستديرغزة لفترة انتقالية.

وتشمل القائمة، التي حصلت عليها رويترز، شخصيات من القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية اختارها نيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة السابق للشرق الأوسط، الذي من المتوقع أن يمثل مجلس السلام على الأرض.

ولم يفصح ويتكوف عن عدد أعضاء الهيئة أو أسمائهم.

وقال دبلوماسي أوروبي إن من المتوقع أيضا صدور إعلان آخر يتعلق بمجلس السلام في دافوس الأسبوع المقبل.

وقال شعث في مقابلة إذاعية إن اللجنة ستركز في المقام الأول على تقديم الإغاثة العاجلة لغزة، بما في ذلك توفير السكن للفلسطينيين النازحين، الذين يعيش كثيرون منهم في خيام مؤقتة وسط الأنقاض.

واضاف شعث لإذاعة في الضفة الغربية “إذا أنا جبت جرافات وزقيت (دفعت) الركام في البحر بعمل جزر جديدة، أرض جديدة وبكسب أرض جديدة لغزة وفي نفس الوقت باكون نظفت الركام، ما راح تأخد أكثر من ٣ سنوات”.

ووفقا لتقرير أصدرته الأمم المتحدة عام 2024، فإن إعادة بناء منازل غزة المدمرة ستستغرق حتى عام 2040 على الأقل، وقد تمتد لعقود طويلة.

* تحدي نزع السلاح

إلى جانب إنشاء لجنة التكنوقراط الفلسطينية، ذكر ويتكوف في منشوره أن المرحلة الثانية من خطة ترامب “تطلق عملية نزع السلاح بالكامل وإعادة إعمار غزة، لا سيما نزع سلاح جميع الأفراد غير المصرح لهم (بحمل السلام في القطاع)”.

ولم توافق حماس حتى الآن على إلقاء السلاح إلا أنها وافقت، في أكتوبر تشرين الأول، على تسليم إدارة شؤون غزة إلى لجنة من التكنوقراط. ولا يزال من غير الواضح كيف سيتم نزع سلاح حماس، وفقا لما تنص عليه الخطة. وقد أعادت الحركة تنظيم صفوفها منذ بدء وقف إطلاق النار الهش في أكتوبر تشرين الأول.

وفي الضفة الغربية، رحبت السلطة الفلسطينية بجهود ترامب للمضي قدما في خطة غزة، وذلك في بيان نشره نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ على إكس عبر فيه عن دعمه للجنة التي قال إنها ستتولى إدارة غزة خلال “مرحلة انتقالية”.

وأكد الشيخ ضرورة ربط مؤسسات غزة بتلك التي تديرها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، “عملا بمبدأ نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد”.

وأعلنت حركة حماس أن قادة منها ومن فصائل فلسطينية أخرى موجودون في القاهرة لإجراء محادثات حول المرحلة الثانية. ومن المتوقع أن يلتقي أعضاء لجنة التكنوقراط الفلسطينية مع ملادينوف أيضا في القاهرة.

وقالت مصادر مصرية إن المحادثات مع حماس ستركز الآن على نزع سلاح الحركة.

ويرتبط الانسحاب الإسرائيلي من مناطق جديدة في غزة بنزع السلاح، بالرغم من أن حماس أوضحت أنها لن تتخلى عن أسلحتها إلا بعد قيام دولة فلسطينية.

وقالت مصادر مصرية وفلسطينية إن حماس وحركة فتح، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أيدتا قائمة الأعضاء.

وقالت مصادر فلسطينية إن القائمة ستضم أيضا عائد أبو رمضان رئيس غرفة التجارة في غزة وعمر شمالي من مجموعة الاتصالات الفلسطينية (بالتل جروب).

وذكرت المصادر أن القائمة ستضم كذلك سامي نسمان، وهو ضابط أمن متقاعد رفيع المستوى في السلطة الفلسطينية ومن أشد منتقدي حماس. ونسمان، العضو في حركة فتح التي يتزعمها عباس، من مواليد غزة لكنه يقيم في الضفة الغربية منذ 2007.

ولم يرد المسؤولون الإسرائيليون حتى الآن على طلب التعليق.

(شارك في التغطية أحمد شلبي من القاهرة وعلي صوافطة من رام الله – إعداد بدور السعودي وعبدالحميد مكاوي ومحمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )