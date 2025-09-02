أمريكا تفرض عقوبات متعلقة بإيران على شبكة من السفن وشركات الشحن

واشنطن (رويترز) – فرضت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء عقوبات على شبكة من السفن وشركات الشحن التي يقودها رجل أعمال يحمل جنسيتي العراق وسانت كيتس ونيفيس لتهريب النفط الإيراني تحت ستار أنه نفط عراقي.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان “من خلال استهداف تدفق عائدات النفط الإيراني، ستعمل وزارة الخزانة على إضعاف قدرة النظام الإيراني على تنفيذ هجمات على الولايات المتحدة وحلفائها”.

وأضاف “ما زلنا ملتزمين بألا يكون النفط الإيراني جزءا من الإمدادات وسنواصل جهودنا للتصدي لمحاولات طهران المستمرة للتهرب من العقوبات الأمريكية”.

