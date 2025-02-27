أمل وشكوك في تركيا بعد دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني جماعته لإلقاء السلاح

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ديار بكر (تركيا) (رويترز) – أثارت دعوة عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني من سجنه الجماعة التي يتزعمها لإلقاء السلاح أملا وشكوكا في تركيا، في حين ربطها محللون بمحاولة محتملة من رئيس البلاد للتغلب على قيود دستورية تخص عدد فترات الرئاسة.

وتجمع الآلاف في منطقة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية وسط تركيا يوم الخميس، ولوحوا بالأعلام الكردية بالألوان الحمراء والصفراء والخضراء، ورددوا شعارات وهم يشاهدون على شاشات كبيرة رسالة أوجلان التي قرأها أعضاء الوفد الذي زاره.

وانقسمت ردود الفعل، إذ رحب البعض بالدعوة باعتبارها خطوة نحو السلام، في حين رفضها آخرون باعتبارها خطأ.

وقال محمد قايا وهو صاحب متجر يبلغ 54 عاما من منطقة بطمان “إنها جيدة وقيمة… نأمل أن يأتي معها السلام. نريد السلام والهدوء”.

ويرى المتقاعد سعد الله بوزيت (58 عاما) أن الدعوة تشكل إشارة أوسع نطاقا للمنطقة. وقال “ليست هذه الرسالة موجهة للأكراد والأتراك فحسب، وإنما إلى كل شعوب الشرق الأوسط”.

ورفض آخرون الدعوة رفضا قاطعا.

وقال مصطفى أوت وهو من سكان منطقة نيفشهير وسط تركيا “ليست هذه الخطوة الصحيحة. في السنوات السابقة، أرادوا إلقاء أسلحتهم. وفعلوا ذلك، واكتسبوا قوة مرة أخرى. هذه خطوة خاطئة”.

وعبر تكين إرتورك (61 عاما) الذي يعمل في مجال التأمين عن تفاؤل حذر في منطقة قاضي كوي بإسطنبول. وقال “إن شاء الله نتمنى السلام والهدوء والوحدة والأخوة. أتمنى ألا تكون هناك مشكلات إرهابية أخرى في هذا البلد”.

ولا يزال محللون سياسيون متشككين بشأن نوايا الحكومة التركية.

وقال ولفانجو بيكولي، الرئيس المشارك بشركة تينيو المتخصصة في تقديم الاستشارات المتعلقة بالمخاطر السياسية “أوجلان وجه دعوة تاريخية للسلام، لكن من غير الواضح ما إذا كانت أنقرة تسعى حقا إلى التوصل إلى اتفاق أم أنها تجري مناورة سياسية لخدمة مصالحها”.

وأضاف “في أكثر السيناريوهات تفاؤلا، تسوية ذلك الصراع المتعدد الجبهات قد تستغرق سنوات”.

وأضاف أن الرئيس رجب طيب أردوغان أمامه خيارات صعبة، فقد يحتاج إلى دعم من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب المؤيد للأكراد للحصول على الأصوات المطلوبة لتعديل الدستور وإعادة انتخابه في المستقبل.

ورجح إمري بيكر من مجموعة أوراسيا في مذكرة أن يستغل أردوغان دعوة أوجلان لإشراك الأكراد في تعديل دستوري يمكنه من التغلب على حدود مدة تولي الرئاسة والسعي لإعادة انتخابه في مايو أيار 2028 مع حماية الحقوق الثقافية واللغوية الكردية.

وأضاف بيكر “إذا تعثرت المحادثات مع الأكراد، كما حدث خلال الفترة من 2012 إلى 2015، فمن المحتمل أن يصعد أردوغان حملته ضد حزب المساواة وديمقراطية الشعوب المؤيد للأكراد ويشن هجمات عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني لتعزيز شرعيته القومية”.