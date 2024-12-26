أمين عام الأمم المتحدة: الضربات الإسرائيلية في اليمن تثير القلق

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واشنطن (رويترز) – ندد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الخميس بالتصعيد بين إسرائيل واليمن، وقال إن الضربات الجوية الإسرائيلية على مطار صنعاء الدولي وموانئ على البحر الأحمر ومحطات كهرباء تثير القلق.

وقالت إسرائيل إنها قصفت أهدافا مرتبطة بجماعة الحوثيين المتحالفة مع إيران في اليمن يوم الخميس، بما في ذلك مطار صنعاء الدولي. وأفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بأن ستة أشخاص على الأقل قتلوا.

وذكر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في إفادة صحفية أن “الضربات الجوية الإسرائيلية اليوم على مطار صنعاء الدولي وموانئ البحر الأحمر ومحطات الكهرباء في اليمن مثيرة للقلق بشكل خاص”، وعبر عن مخاوفه من احتمالات حدوث مزيد من التصعيد بالمنطقة.