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أنباء عن حريق بمستودع نفايات مصفاة مارون للبتروكيماويات في إيران

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دبي (رويترز) – ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية يوم الثلاثاء أن حريقا اندلع في مستودع النفايات الخاص بمصفاة مارون للبتروكيماويات في جنوب غرب إيران، مضيفة أن ستة تعرضوا لإصابات طفيفة جراء الحادث.

وقالت الوكالة إن الطاقة الإنتاجية السنوية لمصفاة مارون للبتروكيماويات الواقعة في بندر ماهشهر تبلغ 1.1 مليون طن من البولي إيثيلين.

وقال المسؤول عن حالات الطوارئ في المنطقة الاقتصادية الخاصة للبتروكيماويات في ماهشهر “تمكن رجال الإطفاء المحليون من إخماد الحريق الذي اندلع في مستودع نفايات الهيدروكربون في الهواء الطلق بالكامل في غضون ساعة واحدة من الإبلاغ عن الحادث”.

ولم يتحدد بعد سبب اندلاع الحريق.

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