أوبر تكشف النقاب عن سيارة أجرة ذاتية القيادة مصممة لمنافسة مركبات وايمو

afp_tickers

3دقائق

كشفت شركة “أوبر” بالاشتراك مع “لوسيد” المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية الفاخرة، الاثنين في لاس فيغاس، عن سيارتهما المستقبلية ذاتية القيادة، المصممة لمنافسة مركبات “وايمو”، الشركة الرائدة عالميا في مجال السيارات ذاتية القيادة.

تتميز هذه السيارة الكهربائية بالكامل وذات الستة مقاعد (مقارنة بأربعة مقاعد في سيارات جاكوار من “وايمو”)، بأنها نسخة معدلة من سيارة “غرافيتي” من “لوسيد”، وتتضمّن مجموعة من أجهزة الاستشعار (كاميرات، رادار، ليدار، وموجات فوق صوتية)، يتم التحكم بها كلها بواسطة برنامج من شركة “نورو” الناشئة مع رقائق من شركة “إنفيديا” العملاقة للتكنولوجيا.

يُعدّ هذا النموذج الأولي الذي كُشف النقاب عنه في فندق وكازينو فونتينبلو عشية معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس، خطوة في المشروع الذي أعلنته “إنفيديا” و”أوبر” هذا الخريف والمتمثل بنشر مئة ألف سيارة أجرة ذاتية القيادة بدءا من العام 2027، بالتعاون مع شركات مصنعة كثيرة.

وأكد الشريكان بدء اختبارات القيادة الذاتية في منطقة خليج سان فرانسيسكو في كانون الأول/ديسمبر. وتُجرى هذه الاختبارات بإشراف سائق بشري داخل المركبة، تمهيدا للإطلاق التجاري المُخطط له في وقت لاحق من العام 2026، وذلك رهنا بموافقة الجهة التنظيمية في كالفورنيا.

صُمّم الجزء الداخلي للمركبة لتوفير شعور بالطمأنينة، إذ تتيح الشاشات للسائقين رؤية البيئة المحيطة التي يلتقطها الكمبيوتر في الوقت الفعلي (المشاة، إشارات المرور، حركة المرور)، وطلب التوقف، وضبط الموسيقى أو درجة الحرارة، بما في ذلك درجة حرارة المقاعد.

وسيمثل إطلاق المركبة عودة للمنافسة المباشرة مع شركة “وايمو” التابعة لـ”ألفابت”، والتي تتمتع حاليا باحتكار شبه كامل لسيارات الأجرة ذاتية القيادة في سان فرانسيسكو منذ انسحاب شركة “كروز” في نهاية عام 2023.

بل/رك/لين