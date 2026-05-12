The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

أول زيارة دبلوماسية فرنسية للصحافي كريستوف غليز المسجون في الجزائر

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

تلقّى الصحافي الفرنسي كريستوف غليز، المحكوم عليه بالسجن سبع سنوات والمحتجز منذ نحو عام في الجزائر، الاثنين أول زيارة له من دبلوماسي فرنسي منذ سجنه، وفق ما أعلنت منظمة “مراسلون بلا حدود” الثلاثاء.

وقال المدير العام لمنظمة “مراسلون بلا حدود” تيبو بروتين لوكالة فرانس برس “تمت الزيارة أمس برئاسة برونو كلير، القنصل الفرنسي في الجزائر العاصمة”، مضيفا أن “كريستوف يتمتع بصحة جيدة ومعنويات عالية”.

وقد جرى الاتفاق على مبدأ هذه الزيارة خلال اجتماع عُقد السبت في الجزائر العاصمة بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والوزيرة المنتدبة لدى وزيرة الجيوش الفرنسية أليس روفو.

ورحبت والدة الصحافي سيلفي غودار بهذه الزيارة القنصلية الأولى، قائلة إنها “تمثل خطوة جديدة إلى الأمام في العلاقات الفرنسية الجزائرية وفي قضية كريستوف”.

قالت سيلفي غودار لقناة “تي في 5 موند” مساء الاثنين “اتصل بنا القنصل بعد هذه الزيارة وأبلغنا بأخبار مطمئنة للغاية”.

وأضافت “نأمل حقا أن نشهد بحلول نهاية أيار/مايو تطورات إيجابية للغاية لعودة كريستوف إلى فرنسا”.

أُوقف الصحافي الرياضي كريستوف غليز في أيار/مايو 2024 أثناء تغطية كان يجريها في منطقة القبائل، وحُكم عليه في الطور الاستئنافي في أوائل كانون الأول/ديسمبر بالسجن سبع سنوات بتهمة “تمجيد الإرهاب”.

وأعلنت عائلته الثلاثاء الماضي أنه سحب استئنافه أمام محكمة النقض في آذار/مارس/، في خطوة تهدف إلى تمهيد الطريق أمام عفو محتمل من الرئيس تبون.

وتُمثل زيارة أليس روفو تحسنا في العلاقات بين باريس والجزائر بعد ما يقرب من عامين من أزمة دبلوماسية حادة، وتهدف بحسب قصر الإليزيه إلى “بناء علاقات واعدة قائمة على الثقة” و”استئناف الحوار الفعال” مع الجزائر.

في بيان لوكالة فرانس برس، رحّبت أليس روفو بالزيارة القنصلية و”بالأخبار المطمئنة التي حملتها عائلتها”.

دت-تلل/جك/ع ش

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية