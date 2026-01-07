إجلاء عشرات السياح الإيطاليين من جزيرة سقطرى اليمنية

روما 7 يناير كانون الثاني (رويترز) – ذكرت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان أن روما بدأت إعادة العشرات من رعاياها العالقين في جزيرة سقطرى اليمنية، ومن المقرر وصول أول رحلة تقل 46 سائحا إلى جدة اليوم الأربعاء.

ولا يزال 59 إيطاليا في الجزيرة، ومن المتوقع عودتهم على متن رحلات إضافية في الأيام المقبلة، إذ تعمل السلطات مع اليمن والسعودية. وستمنح السلطات السعودية للإيطاليين تأشيرة عبور لأربعة أيام للمساعدة في تسهيل عودتهم إلى بلادهم.

وسحبت الإمارات قواتها من اليمن الأسبوع الماضي بموجب مهلة من السعودية، تاركة وراءها جزيرة سقطرى اليمنية النائية وحوالي 600 سائح كانوا وصلوا إليها جوا ولم يعد بإمكانهم الخروج منها بالوسيلة نفسها.

وتوقفت حركة الطيران في المطار الرئيسي للجزيرة مع تفاقم الأزمة بين الإمارات والسعودية التي تحولت إلى مواجهة جديدة في البر الرئيسي لليمن، إذ تدعم القوتان الخليجيتان طرفين متناحرين في الحرب الأهلية في البلاد.

وظلت سقطرى ملاذا للهدوء خلال سنوات الصراع في اليمن، وتقع على بعد أكثر من 300 كيلومتر جنوبي الساحل اليمني، وكان الوصول إليها إلى حد كبير بالسفر الجوي عبر الإمارات حتى وقت قريب.

