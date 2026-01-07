The Swiss voice in the world since 1935
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

إجلاء عشرات السياح الإيطاليين من جزيرة سقطرى اليمنية

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

روما 7 يناير كانون الثاني (رويترز) – ذكرت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان أن روما بدأت إعادة العشرات من رعاياها العالقين في جزيرة سقطرى اليمنية، ومن المقرر وصول أول رحلة تقل 46 سائحا إلى جدة اليوم الأربعاء.

ولا يزال 59 إيطاليا في الجزيرة، ومن المتوقع عودتهم على متن رحلات إضافية في الأيام المقبلة، إذ تعمل السلطات مع اليمن والسعودية. وستمنح السلطات السعودية للإيطاليين تأشيرة عبور لأربعة أيام للمساعدة في تسهيل عودتهم إلى بلادهم.

وسحبت الإمارات قواتها من اليمن الأسبوع الماضي بموجب مهلة من السعودية، تاركة وراءها جزيرة سقطرى اليمنية النائية وحوالي 600 سائح كانوا وصلوا إليها جوا ولم يعد بإمكانهم الخروج منها بالوسيلة نفسها.

وتوقفت حركة الطيران في المطار الرئيسي للجزيرة مع تفاقم الأزمة بين الإمارات والسعودية التي تحولت إلى مواجهة جديدة في البر الرئيسي لليمن، إذ تدعم القوتان الخليجيتان طرفين متناحرين في الحرب الأهلية في البلاد.

وظلت سقطرى ملاذا للهدوء خلال سنوات الصراع في اليمن، وتقع على بعد أكثر من 300 كيلومتر جنوبي الساحل اليمني، وكان الوصول إليها إلى حد كبير بالسفر الجوي عبر الإمارات حتى وقت قريب.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية