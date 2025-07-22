The Swiss voice in the world since 1935
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

إجلاء نحو 70 ألف شخص وفقدان اثنين بسبب الفيضانات في الفيليبين

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أجبرت الفيضانات الناجمة عن إعصار ويفا في الفيليبين 70 ألف شخص على مغادرة ديارهم حول العاصمة مانيلا، في حين فُقد شخصان على الأقل، على ما ذكرت خدمة الانقاذ الثلاثاء.

بعد ليلة من الأمطار الغزيرة التي تسببت في فيضان نهر ماريكينا، أُغلقت المدارس والمؤسسات الحكومية في العاصمة والمقاطعات المحيطة بها الثلاثاء.

ولجأ أكثر من 23 ألف شخص يعيشون على ضفاف النهر خلال الليل إلى مدارس أو إلى صالات تابعة للبلدية أو إلى فناءات مغطاة، كما أجلي نحو 44 ألف شخص آخرين من مدينتي كيزون سيتي وكالوكان في مانيلا الكبرى. 

وقال ويلمر تان من خدمة الإنقاذ في مدينة ماريكينا “عادةً ما يأتي هؤلاء الأشخاص من مناطق منخفضة على امتداد الجداول” التي تصب في النهر.

وفي كالوكان، جرف التيار امرأة مسنة وسائقها أثناء محاولتهما عبور جسر، بحسب جون بول نيتيس، المسؤول في مركز العمليات الطارئة. وعثر على سيارتهما مساء الاثنين وقد تحطمت نافذتها.

وأكد أن “عمليات الإنقاذ مستمرة، ولكن حتى الآن، لم يُعثر على أي منهما”.

وانحسر الفيضان بعد ظهر الثلاثاء، لكن آلاف الأشخاص ما زالوا غير قادرين على العودة إلى ديارهم.

وأدى إعصار ويفا الذي ضرب البلاد أواخر الأسبوع الماضي إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل وفقدان ستة آخرين في وسط الفيليبين وجنوبها، بحسب المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الفيليبينية استمرار هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع. 

وتشهد الفيليبين بانتظام عواصف وأعاصير، ما يتسبّب بأضرار وسقوط عشرات القتلى كل عام.

لكن وفق خبراء، بدأت العواصف في منطقة آسيا-المحيط الهادئ تتشكل على مسافة تزداد قربا من السواحل، وتشتدّ على نحو أسرع وتضرب اليابسة لفترات أطول بسبب التغيّر المناخي.

بام/ريم/الح

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بولين توروبان

هل هاجرت إلى سويسرا؟ وما هي تجاربك؟

ما الظروف التي رافقت هجرتك إلى سويسرا؟ وما الأسباب التي دفعتك إلى البقاء أو الرحيل؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما مدى أهمية الموارد المشتركة في عالم اليوم؟

هل ما تزال الموارد المشتركة مهمة في ظل الاقتصاد العالمي والعولمة؟

شارك في الحوار
6 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
54 إعجاب
60 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية