إسبانيا ترفض مقترح ترامب إعادة توطين سكان غزة وتقول يجب أن يبقوا هناك

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مدريد (رويترز) – رفض وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس يوم الأربعاء اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة توطين سكان غزة في أماكن أخرى والسيطرة على القطاع لإنشاء “ريفييرا الشرق الأوسط”.

وقال ألباريس للصحفيين “أريد أن أكون واضحا للغاية في هذا الشأن، غزة هي أرض الفلسطينيين سكان غزة ويجب أن يبقوا فيها”.

وأضاف “غزة جزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية التي تدعمها إسبانيا ويجب عليها التعايش بما يضمن ازدهار دولة إسرائيل وأمنها”.

وكشف ترامب عن خطته المفاجئة دون تقديم تفاصيل في مؤتمر صحفي مشترك مساء يوم الثلاثاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يزور البلاد.

وأثارت هذه الخطوة المفاجئة تنديدات فورية من السعودية وتركيا ومنظمات فلسطينية.

وقالت الصين إنها تعارض التهجير القسري لسكان غزة، في حين قالت روسيا إنها تؤيد حل الدولتين.