إسرائيل: صفقة بقيمة 34 مليون دولار مع أنظمة إلبيط لزيادة مدى وقدرة المقاتلات إف-35

14 مايو أيار (رويترز) – قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان اليوم الخميس إنها وقعت صفقة بقيمة 34 مليون دولار مع شركة أنظمة لتصنيع خزانات وقود خارجية لزيادة مدى الطائرات المقاتلة إف-35 وقدرتها على التحمل.

وأضافت الوزارة “من المتوقع أن تزيد القدرة الجديدة المدى التشغيلي للطائرة، وتقلل الاعتماد على التزود بالوقود جوا، وتعزز المرونة العملياتية في المهام بعيدة المدى”.

(تغطية صحفية أحمد الإمام – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية)