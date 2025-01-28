إسرائيل: قواتنا ستبقى على جبل الشيخ في سوريا لأجل غير مسمى

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(رويترز) – قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم الثلاثاء إن القوات الإسرائيلية التي سيطرت على مواقع استراتيجية في جنوب سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد ستبقى على جبل الشيخ لأجل غير مسمى.

وجاءت تعليقات كاتس بعد زيارته للقوات المتمركزة هناك.

وأضاف كاتس أن إسرائيل لن تسمح لما وصفها بالقوات المعادية بترسيخ وجودها في جنوب سوريا.

جبل الشيخ هو عبارة عن مجموعة كبيرة من القمم الجبلية المغطاة بالثلوج فوق الحدود السورية اللبنانية، ويطل على ريف دمشق وكذلك على هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل. وسيطرت إسرائيل على جبل الشيخ من سوريا في حرب عام 1967.

وتقول إسرائيل إن قواتها اتخذت مواقع داخل منطقة منزوعة السلاح تراقبها الأمم المتحدة داخل سوريا، وإن بعض القوات تجاوزتها.

وسبق أن قال مسؤولون إسرائيليون إن التحركات محدودة ومؤقتة لتأمين الحدود الإسرائيلية.

وانتقد عدد من الدول والأمم المتحدة التحركات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية ووصفوها بأنها تمثل انتهاكا للاتفاقيات الدولية. ودعت المنظمة الدولية إسرائيل إلى سحب قواتها من هناك.