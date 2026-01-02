إسرائيلية كانت ضمن الرهائن لدى حماس تروي أنها تعرضت لاعتداءات جنسية

أكدت إسرائيلية كانت ضمن الرهائن لدى حماس في مقابلة تلفزيونية أنها تعرضت لاعتداءات جنسية عدة في بداية احتجازها في غزة، لكنّ الحركة نفت صحة ما وردت في رواية المرأة التي أُفرج عنها وعن جميع المحتجزين في القطاع الفلسطيني.

وقالت رومي غونن البالغة 25 عاما في مقابلتين مع القناة 12، آخرهما عُرضت مساء الخميس “لن يقول لي أحد بعد الآن أن أصمت (…) أنا هنا، لقد انتصرت”.

وتحدثت الشابة عن “أشكال مختلفة من الاعتداءات الجنسية في الأسر، من أربعة رجال مختلفين، وبدرجة حدة متباينة”.

ولم تلفظ غونن صراحة كلمة “اغتصاب”، لكنها أوحت بوضوح أنها كانت ضحية لاعتداء من هذا النوع.

وأكد عدد من الإسرائيليين، إضافة إلى امرأة أخرى، أنهم تعرضوا لاعتداءات جنسية خلال احتجازهم. ولم تعترف حماس بأي عمل من هذا القبيل.

وروت غونن “حدث كل شيء (ذات يوم) داخل الغرفة، من دون أي ضجيج. بدأت أبكي بلا هوادة”. وأضافت أن الرجل أشار لها بحركة إلى أن تنتبه واضعا إصبعه على فمه، وقال لها “إذا لم تهدئي، سأغضب”.

وأفادت بأن اعتداء آخر “استغرق نحو نصف ساعة”. وأشارت إلى أنها في لحظة ما قالت لنفسها “رومي، كل إسرائيل تعتقد أنكِ ميتة، بينما في الواقع ستصبحين عبدته الجنسية إلى الأبد”.

وأكدت أن أحد محتجزيها صوّب المسدس على صدغها وقال لها “إذا رويتِ هذا لأي شخص، سأقتلكِ”.

وكانت رومي غونن في مهرجان نوفا الموسيقي في رعيم قرب غزة عندما اختُطفت في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 خلال هجوم حماس في إسرائيل الذي أدى إلى اندلاع الحرب في غزة. وأُفرج عنها في كانون الثاني/يناير 2025.

وكان الرهائن الـ251 من إسرائيليين وأجانب، ومدنيين وعسكريين، أعيدوا سلّموا جميعا إلى إسرائيل، أحياء أو أمواتا، باستثناء رفات أحدهم، وهو شرطي.

وروت رومي غونن أيضا أنها التقت من سيتضح لاحقا أنه عز الدين الحداد، حين كان قائدا لكتائب شمال غزة التابعة لحماس. وقد وعدها بإطلاق سراح سريع لكنه لم يفِ بوعده.

ونفت حركة حماس رواية غونن، واصفة إياها ردا على سؤال من وكالة فرانس برس بأنها “ادعاءات كاذبة”.

واتهمت منظمة العفو الدولية الشهر الفائت حركة حماس وفصائل فلسطينية مسلّحة أخرى بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، من بينها القتل والإبادة والسجن والتعذيب والإخفاء القسري والاغتصاب و”أشكال أخرى من العنف الجنسي ضد الأشخاص الخاضعين لسيطرة الفصائل”.

لكنّ حماس رفضت التقرير، واعتبرت أن ما ورد فيه ما هو إلا “أكاذيب” وأن الدوافع خلفه “مغرضة ومشبوهة”.

