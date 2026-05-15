إسرائيليون ينظمون مسيرة في البلدة القديمة بالقدس ويرددون هتافات عنصرية

القدس 15 مايو أيار (رويترز) – نظم آلاف القوميين الإسرائيليين أمس الخميس مسيرة عبر الحي الإسلامي في البلدة القديمة في القدس وسط إجراءات أمنية مشددة في فعالية سنوية لإحياء ذكرى استيلاء إسرائيل على الجزء الشرقي من المدينة قبل نحو 60 عاما.

وتعد مسيرة ما يسمى بيوم القدس في نظر الفلسطينيين استفزازا يهدف إلى تقويض روابطهم بالمدينة. وتحصن الكثير منهم داخل منازلهم في البلدة القديمة.

ومع سير الإسرائيليين في الحي الإسلامي الذي يقطنه آلاف الفلسطينيين، هتف بعض المتظاهرين، ومعظمهم من الشبان “لتحترق قراكم” و”الموت للعرب” وهم يلوحون بالأعلام الإسرائيلية.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في حرب 1967 وضمتها لاحقا، في خطوة لم تعترف بها الأمم المتحدة ومعظم الدول.

وقالت شيرا جيفن وهي إسرائيلية تبلغ من العمر 53 عاما سافرت إلى القدس من منزلها قرب حيفا للمشاركة في المسيرة “القدس مدينتنا المقدسة. إنها مدينتنا المقدسة إلى الأبد”.

وقال جورج وهو إسرائيلي عمره 65 عاما يعيش بالقرب من عسقلان في الجنوب “نحن سعداء للغاية ومتحمسون لوجودنا هنا. هذا هو قلب العالم وقلب الشعب اليهودي بأكمله”. ورفض ذكر اسم عائلته.

ونشرت السلطات الإسرائيلية آلافا من أفراد الشرطة، بعضهم مجهز بعتاد مكافحة الشغب، في القدس بما في ذلك عند باب العامود، المدخل الرئيسي إلى الحي الإسلامي التاريخي.

وأقامت الشرطة حواجز حول منطقة باب العامود، مانعة الفلسطينيين الذين لا يعيشون في البلدة القديمة من الدخول. وقال أصحاب متاجر فلسطينيون في البلدة القديمة إنهم أُجبروا على الإغلاق قبل المسيرة.

* توتر

يبدأ مسار المسيرة من القدس الغربية وينتهي عند الحائط الغربي.

وزار إيتمار بن جفير وزير الأمن الوطني الإسرائيلي اليميني المتطرف حرم المسجد الأقصى أمس الخميس ورفع العلم الإسرائيلي بينما كان رجال الأمن يقفون خلفه.

وبموجب ترتيب دقيق يعود إلى عقود مضت مع السلطات الإسلامية، تدير المسجد الأقصى إدارة أوقاف القدس وشؤون الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، ويمكن لليهود زيارته لكن لا يجوز لهم الصلاة فيه. ويسعى بن جفير للحصول على تصاريح لليهود للصلاة في الموقع.

وقال “جبل الهيكل في أيدينا، جبل الهيكل لنا”.

في إحدى مراحل مسيرة الخميس، أجبرت الشرطة الإسرائيلية النشطاء الذين يسعون لتوفير الحماية للفلسطينيين، إلى جانب أعضاء وسائل الإعلام، على الخروج من البلدة القديمة قبل أن تسمح لاحقا للصحفيين بالعودة مع تقييد حركتهم في منطقة قرب دار الهوسبيس النمساوي.

ويرى الفلسطينيون مسيرة يوم القدس جزءا من حملة أوسع لتعزيز الوجود اليهودي في أنحاء المدينة على حسابهم، ويسعون منذ سنوات إلى جعل القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية مستقبلية.

(إعداد محمود رضا مراد ومحمود سلامة ورحاب علاء للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز )