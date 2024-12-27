إسرائيل استخدمت منظومة (ثاد) الأمريكية المتقدمة لاعتراض مقذوف من اليمن

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(رويترز) – قال مصدر مطلع لرويترز يوم الجمعة إن منظومة أمريكية متقدمة مضادة للصواريخ استخدمت في إسرائيل لمحاولة اعتراض مقذوف لأول مرة منذ وضع الرئيس جو بايدن النظام في إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول.

وقال المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن هويته إن منظومة “ثاد” استخدمت لمحاولة اعتراض مقذوف من اليمن في وقت ما خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وإن التحليل سيحدد مدى نجاحه.

ولم ترد وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بعد على طلب التعليق.

وشنت إسرائيل غارات على أهداف متعددة مرتبطة بحركة الحوثيين المتحالفة مع إيران في اليمن يوم الخميس، من بينها مطار صنعاء الدولي، وقالت وسائل إعلام الحوثيين إن ستة أشخاص على الأقل قتلوا.

ودأب الحوثيون على إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ تجاه إسرائيل، في ما وصفوه بأنه تضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي أكتوبر تشرين الأول، وضع بايدن نظام ثاد الذي بنته شركة لوكهيد مارتن في إسرائيل، ويتواجد نحو 100 جندي أمريكي للمساعدة في الدفاع عنها.

ويعد نظام ثاد جزءا أساسيا من أنظمة الدفاع الجوي المتعددة الطبقات للجيش الأمريكي، ويضاف إلى دفاعات إسرائيل الصاروخية القوية بالفعل.