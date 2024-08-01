إسرائيل تؤكد مقتل العقل المدبر لهجوم 7 أكتوبر محمد الضيف

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من نضال المغربي ومعيان لوبيل

القاهرة/القدس (رويترز) – أكد الجيش الإسرائيلي يوم الخميس في بيان أن محمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) قُتل في ضربة جوية إسرائيلية على غزة الشهر الماضي.

وجاء الإعلان بعد يوم واحد من اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران.

ويُعتقد أن الضيف أحد العقول المدبرة لهجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول على جنوب إسرائيل الذي أشعل فتيل حرب غزة.

وقال البيان “يعلن جيش الدفاع الإسرائيلي أنه في 13 يوليو 2024، قصفت طائرات مقاتلة تابعة للجيش منطقة خان يونس، وبعد تقييم استخباراتي، يمكن تأكيد القضاء على محمد الضيف في الغارة”.

والتزمت حماس الصمت بعدم تأكيد أو نفي مقتل الضيف، لكن عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق قال إن “تأكيد أو نفي استشهاد أي من قيادات القسام، هو شأن قيادة كتائب القسام وقيادة الحركة”.

وأضاف “ما لم تعلن أي منهما، فلا يمكن تأكيد أي خبر من الأخبار المنشورة في وسائل الإعلام أو من قِبل أية أطراف أخرى”.

وجاء بيان الجيش الإسرائيلي بالتزامن مع تجمع حشود في طهران لتشييع جنازة هنية.

واتهمت إيران وحماس إسرائيل باغتيال هنية، لكن إسرائيل لم تنف أو تؤكد مسؤوليتها عن الاغتيال. ومع ذلك، أكدت أنها قتلت قياديا كبيرا لجماعة حزب الله اللبنانية في بيروت يوم الثلاثاء.

وتدعم إيران كلا من حزب الله وحماس. وأثارت الاغتيالات التي وقعت في الآونة الأخيرة مخاوف من مزيد من التصعيد في الأعمال القتالية في الشرق الأوسط، وسط تهديدات بالانتقام من إسرائيل التي قالت إنها لا تستهدف حربا إقليمية لكنها سترد بقوة على أي هجوم.