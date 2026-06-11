إسرائيل تحيل خطة تمويل بناء مستوطنات بالضفة إلى مجلس الوزراء الأمني

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القدس 11 يونيو حزيران (رويترز) – قالت حركة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان إن الحكومة الإسرائيلية أحالت إلى مجلس الوزراء الأمني المصغر اليوم الخميس خطة لتخصيص مليار شيقل (339.7 مليون دولار) لبناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مما يرجئ إجراء تصويت على تخصيص الأموال.

ويروج لهذه الخطة وزير المالية الإسرائيلي المنتمي إلى تيار اليمين المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وهو من أنصار توسيع المستوطنات الإسرائيلية ويقول إنه يريد دفن فكرة قيام دولة فلسطينية.

وينظر الفلسطينيون والعديد من الدول إلى المستوطنات على أنها عقبة رئيسية أمام السلام، قائلين إنها تلتهم أراضي الضفة الغربية التي يمكن أن تشكل دولة فلسطينية محتملة. وتزامن توسع المستوطنات والتجمعات الاستيطانية الصغيرة في السنوات القليلة الماضية مع تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين، إذ يشن المستوطنون هجمات على الفلسطينيين تسفر عن سقوط قتلى في بعض الأحيان.

وقال متحدث باسم سموتريتش إن الوزراء وافقوا على إطار ميزانية توسيع المستوطنات، لكن تقرر أن مجلس الوزراء الأمني “سيبت في كيفية توزيع” الأموال. ولم يتضح توقيت تصويت مجلس الوزراء الأمني، لكن حركة السلام الآن قالت إنه سيعقد اجتماعا يوم الأحد.

ويشير جدول أعمال مجلس الوزراء الأمني المصغر برئاسة بنيامين نتنياهو إلى أن من المتوقع أن يناقش الوزراء إنشاء مواقع مؤقتة تمت الموافقة عليها بالفعل في الضفة الغربية.

ولم يرد مكتب نتنياهو بعد على طلب للحصول على تعليق.

ومع ذلك، وافق مجلس الوزراء على خطة لخمس سنوات بقيمة أربعة مليارات شيقل للتنمية الإقليمية في عدد من المدن مثل الناصرة في منطقة الجليل التي يقطنها كثير من المواطنين العرب. ووافق أيضا على تخصيص 180 مليون شيقل لأحياء جديدة في الجنوب.

* السلام الآن: التمويل مخصص للطرق والمياه

يعيش حوالي 700 ألف مستوطن إسرائيلي بين 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وضمت إسرائيل القدس الشرقية في 1980، وهي خطوة لم تعترف بها معظم الدول، لكنها لم تبسط سيادتها رسميا على الضفة الغربية.

وتعتبر هيئات الأمم المتحدة ومعظم الدول مستوطنات الضفة الغربية غير قانونية، مستشهدة بالاتفاقيات الدولية. وترفض إسرائيل ذلك، قائلة إن الوجود اليهودي في الضفة الغربية يعود إلى آلاف السنين.

وقالت حركة السلام الآن في بيان إن تصويت مجلس الوزراء الأمني المصغر سيتجاوز عملية التخطيط المعتادة للمستوطنات. وأضافت أن حكومة نتنياهو وافقت على مدى الأعوام الثلاثة الماضية على المستوطنات المعنية.

وأشارت حركة السلام الآن وموقع أكسيوس الإخباري، نقلا عن مسودة قرار، إلى أن تخصيص الأموال سيشمل بناء البنية التحتية مثل طرق الوصول وتجهيز الأراضي وشبكات الصرف الصحي ووصلات المياه والأعمال ذات الصلة، بالإضافة إلى مجمعات سكنية مؤقتة.

ولم يقدم متحدث باسم سموتريتش تفاصيل محددة، لكنه قال إن تصويت مجلس الوزراء سيعزز المستوطنات الإسرائيلية، وأن هذه ليست مستوطنات جديدة، بل مواقع قائمة بالفعل.

وأعلن سموتريتش الأسبوع الماضي عن توسع كبير بأكثر من 2000 وحدة سكنية في ثلاث مستوطنات يهودية بالضفة الغربية.

(الدولار = 2.9439 شيقل)

(تغطية صحفية ستيفن شير – شارك في التغطية ألكس كورنويل – إعداد سلمى نجم ومروة سلام ومحمد أيسم للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )