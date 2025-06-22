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إسرائيل ترفض تقريرا أوروبيا عن انتهاك حقوق الإنسان في غزة والضفة الغربية

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بروكسل (رويترز) – رفضت إسرائيل تقريرا للاتحاد الأوروبي يقول إنها ربما تخرق التزاماتها في مجال حقوق الإنسان في غزة والضفة الغربية ووصفته في وثيقة اطلعت عليها رويترز يوم الأحد بأنه “فشل أخلاقي ومنهجي”.

وجاء في المذكرة التي أُرسلت إلى مسؤولي الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع لوزراء الخارجية يوم الاثنين أن التقرير الذي أعده الجهاز الدبلوماسي للاتحاد لم ينظر في التحديات التي تواجهها إسرائيل واستند إلى معلومات غير دقيقة.

وأضافت المذكرة “ترفض وزارة خارجية دولة إسرائيل الوثيقة… وترى أنها فشل أخلاقي ومنهجي كامل”، مشيرة إلى أنه يجب رفضها بالكامل.

وانتقدت الدول الأوروبية بشكل متزايد الخسائر البشرية الهائلة التي خلفتها الحملة العسكرية التي يشنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) منذ هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

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