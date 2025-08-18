إسرائيل تسحب تأشيرات ممثلي أستراليا لدى السلطة الفلسطينية

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الاثنين إلغاء تأشيرات ممثلي أستراليا لدى السلطة الفلسطينية.

وجاء الإعلان الإسرائيلي على خلفية قرار أستراليا عزمها الاعتراف بالدولة فلسطينية خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر، وإلغاء تأشيرة السياسي الإسرائيلي اليميني المتشدد سيمحا روتمان.

وقال ساعر عبر حسابه على منصة إكس إنه تم إبلاغ السفير الأسترالي لدى إسرائيل بهذا القرار، وإنه أصدر تعليماته للسفارة الإسرائيلية في كانبيرا بفحص طلبات التأشيرة الرسمية الأسترالية الخاصة بدخول إسرائيل بدقة.

ويأتي قرار ساعر بعد وقت قصير من إعلان الحكومة الأسترالية الإثنين، إلغاء تأشيرة السياسي المتشدد من حزب “الصهيونية الدينية” سيمحا روتمان، إذ كان من المقرر أن يقوم بجولة يلقي خلالها عدة خطابات.

وقال وزير الداخلية توني بورك أن أستراليا لن تقبل بقدوم أشخاص إلى البلاد لزرع “الفرقة”.

من جهته، وصف الرئيس التنفيذي للجمعية اليهودية الأسترالية روبرت غريغوري، قرار إلغاء تأشيرة روتمان بأنه “خطوة تنم عن عداء صارخ للسامية”.

ورأى ساعر أن أستراليا تشهد مظاهر عنف ضد اليهود والمؤسسات اليهودية متهما إياها بتغذية الكراهية.

وإلى جانب أستراليا، أعلنت مؤخرا عدة دول من بينها فرنسا وبريطانيا وكندا، عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وعززت الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة والتي اندلعت بعد هجوم نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، من هذه السياسات الداعمة للفلسطينيين.

