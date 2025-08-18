The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

إسرائيل تسحب تأشيرات ممثلي أستراليا لدى السلطة الفلسطينية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الاثنين إلغاء تأشيرات ممثلي أستراليا لدى السلطة الفلسطينية.

وجاء الإعلان الإسرائيلي على خلفية قرار أستراليا عزمها الاعتراف بالدولة فلسطينية خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر، وإلغاء تأشيرة السياسي الإسرائيلي اليميني المتشدد سيمحا روتمان.

وقال ساعر عبر حسابه على منصة إكس إنه تم إبلاغ السفير الأسترالي لدى إسرائيل بهذا القرار، وإنه أصدر تعليماته للسفارة الإسرائيلية في كانبيرا بفحص طلبات التأشيرة الرسمية الأسترالية الخاصة بدخول إسرائيل بدقة.

ويأتي قرار ساعر بعد وقت قصير من إعلان الحكومة الأسترالية الإثنين، إلغاء تأشيرة السياسي المتشدد من حزب “الصهيونية الدينية” سيمحا روتمان، إذ كان من المقرر أن يقوم بجولة يلقي خلالها عدة خطابات. 

وقال وزير الداخلية توني بورك أن أستراليا لن تقبل بقدوم أشخاص إلى البلاد لزرع “الفرقة”.

من جهته، وصف الرئيس التنفيذي للجمعية اليهودية الأسترالية روبرت غريغوري، قرار إلغاء تأشيرة روتمان بأنه “خطوة تنم عن عداء صارخ للسامية”. 

ورأى ساعر أن أستراليا تشهد مظاهر عنف ضد اليهود والمؤسسات اليهودية متهما إياها بتغذية الكراهية. 

وإلى جانب أستراليا، أعلنت مؤخرا عدة دول من بينها فرنسا وبريطانيا وكندا، عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية. 

وعززت الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة والتي اندلعت بعد هجوم نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، من هذه السياسات الداعمة للفلسطينيين. 

اش/ها/ص ك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
9 إعجاب
10 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
11 إعجاب
11 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أناند شاندراسيخار

هل واجهت نقصًا في الغذاء أو ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية في بلدك مؤخرًا؟

ازدياد الصراعات، والطقس غير المتوقع، والصدمات الاقتصادية جعلت سلاسل إمداد الغذاء أكثر عرضة للاضطرابات.

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية