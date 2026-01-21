إسرائيل تشن غارات على 4 معابر حدودية بين سوريا ولبنان

21 يناير كانون الثاني (رويترز) – شنت إسرائيل غارات على أربعة معابر حدودية على الحدود السورية اللبنانية اليوم الأربعاء قائلة إن جماعة حزب الله المدعومة من إيران تستخدمها لتهريب أسلحة.

واتفق لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية في 2024، مما أنهى قتالا استمر لأكثر من عام بين إسرائيل وجماعة حزب الله وبلغ ذروته بضربات إسرائيلية أضعفت الجماعة بشدة. ومنذ ذلك الحين، يتبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك الاتفاق.

ويواجه لبنان ضغوطا متزايدة من الولايات المتحدة وإسرائيل لنزع سلاح حزب الله، ويخشى قادته من أن تُصعد إسرائيل بشكل كبير ضرباتها على أنحاء البلاد المنهكة للضغط على القيادة اللبنانية لمصادرة ترسانة الجماعة بشكل أسرع.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن غارة إسرائيلية على قرية قناريت بجنوب لبنان أسفرت عن إصابة 19 شخصا.

وأصدر الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء تحذيرا لسكان بعض المباني في قرى قناريت وكفور وجرجوع بجنوب لبنان، قبيل شن غارات جوية على ما وصفها بأنها منشآت تابعة لحزب الله.

وقال الرئيس اللبناني جوزاف عون في منشور على منصة إكس “مرة جديدة، تمضي إسرائيل في سياسة العدوان الممنهج عبر شن غارات جوية على قرى لبنانية مأهولة، في تصعيد خطير يطال المدنيين مباشرة”.

ولم يصدر بعد أي تعليق من جماعة حزب الله.

