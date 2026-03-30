إسرائيل تعترض هجوما ثانيا من اليمن وسط تصاعد صراع الشرق الأوسط

واشنطن/إسلام اباد 30 مارس آذار (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين إن إيران أطلقت موجات عديدة من الصواريخ على إسرائيل التي تعرضت لهجوم من اليمن للمرة الثانية فقط منذ بدء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه اعترض طائرتين مسيرتين قادمتين من اليمن فجر اليوم الاثنين، ولم يدل بمزيد من التفاصيل. وانضمت حركة الحوثي اليمنية، المدعومة من إيران، إلى الحرب يوم السبت وأطلقت صواريخ على إسرائيل لتزداد حدة الصراع الذي اجتاح الشرق الأوسط.

وأضاف أن القوات الجوية شنت غارات جوية على طهران اليوم الاثنين، مستهدفة ما وصفه ببنية تحتية عسكرية.

تأتي هذه الهجمات بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد إن الولايات المتحدة وإيران تجريان محادثات “بشكل مباشر وغير مباشر”، وإن القادة الجدد في إيران يتصرفون “على نحو عقلاني للغاية”، بينما وصل المزيد من القوات الأمريكية إلى المنطقة.

وقالت باكستان، التي تلعب دور الوسيط بين طهران وواشنطن، إنها تستعد لاستضافة “محادثات هادفة” في الأيام المقبلة بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ شهر مع إيران.

وقال ترامب للصحفيين مساء الأحد على متن طائرة الرئاسة في الطريق إلى واشنطن “أعتقد أننا سنبرم اتفاقا معهم، وأنا متأكد من ذلك، لكن من الممكن ألا نفعل”.

وقال ترامب إنه يعتقد أن الولايات المتحدة حققت بالفعل تغيير النظام في طهران بعد أن أسفرت الضربات عن مقتل الزعيم الأعلى للبلاد ومسؤولين كبار آخرين، لكنه قال مرتين إن من حلوا محلهم يبدون “عقلانيين”.

أسفرت غارة إسرائيلية في بداية الحرب في 28 فبراير شباط عن مقتل الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، الذي حل محله ابنه مجتبى.

واتسعت رقعة الحرب إلى جميع أنحاء الشرق الأوسط، مما أسفر عن مقتل الآلاف، وتسبب في أكبر اضطراب على الإطلاق في إمدادات الطاقة، وأثر على الاقتصاد العالمي.

واتهم محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني) الولايات المتحدة بأنها تبعث برسائل عن مفاوضات محتملة وهي تخطط سرا لإرسال قوات برية، وأضاف أن إيران مستعدة للرد إذا نشرت الولايات المتحدة قوات برية.

وقال “ما دام الأمريكيون يسعون لاستسلام إيران، فسيكون ردنا هو أننا لن نقبل أبدا بالهوان”.

وأرسلت وزارة الدفاع الأمريكية آلاف الجنود إلى الشرق الأوسط، مما يمنح ترامب خيار شن هجوم بري.

* الضربات الإسرائيلية

قال الجيش الإسرائيلي إنه شن أكثر من 140 غارة جوية على وسط وغرب إيران، بما في ذلك طهران، خلال الساعات الأربع والعشرين حتى مساء أمس الأحد، مستهدفا مواقع إطلاق الصواريخ الباليستية ومنشآت التخزين، من بين أهداف أخرى.

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن الضربات استهدفت مطار مهرباد ومصنعا للبتروكيماويات في مدينة تبريز في شمال البلاد.

وفشل القصف الأمريكي-الإسرائيلي المكثف على مدى أربعة أسابيع في إسكات بطاريات الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية. وقالت الكويت اليوم الاثنين إنها اعترضت خمس طائرات مسيرة في مناطق تتولى حمايتها.

وتعرض مصنع كيماويات في جنوب إسرائيل قرب مدينة بئر السبع لهجوم صاروخي أو شظايا صاروخية، في وقت تصدت فيه إسرائيل لهجمات عدة من إيران، مما دفع السلطات الإسرائيلية إلى إصدار تحذيرات للسكان بالابتعاد عن المنطقة بسبب وجود “مواد خطرة”.

أدى الحصار الفعلي الذي فرضته إيران على مضيق هرمز، الذي ينقل 20 بالمئة من شحنات النفط والغاز العالمية، إلى ارتفاع أسعار النفط وانتشار الأزمة الاقتصادية في جميع أنحاء العالم.

وانضم الحوثيون في اليمن، المتحالفون مع إيران، إلى الصراع يوم السبت، حيث شنوا أولى هجماتهم على إسرائيل، مما يثير احتمال استهدافهم، وبالتالي إغلاقهم، لطريق شحن رئيسي ثان، وهو مضيق باب المندب.

وتراجعت الأسهم في آسيا اليوم الاثنين حيث استعد المستثمرون لصراع طويل الأمد في الخليج، والذي دفع بالفعل أسعار النفط نحو ارتفاع شهري قياسي، مما أدى إلى ارتفاع التضخم وخطر الركود في معظم أنحاء العالم. وانخفض المؤشر نيكي الياباني بأكثر من ثلاثة بالمئة.

وفي الوقت نفسه، بدا أن أسعار النفط في طريقها لمواصلة مكاسبها، مع توجه خام برنت نحو ارتفاع شهري قياسي. وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 2.43 دولار، أو 2.16 بالمئة، لتصل إلى 115 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0342 بتوقيت جرينتش، بعد أن أغلقت على ارتفاع بنسبة 4.2 بالمئة يوم الجمعة.

وبدأت شركات الطيران العالمية ترفع أسعار التذاكر وتخفض الطاقة الاستيعابية لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار النفط، لكن محللين يحذرون من أن قدرة القطاع على استمرار تحقيق أرباح قد تعتمد على ما إذا كان العملاء سيقللون من السفر بالطيران بعد تهديد تكاليف الطاقة لميزانيات الأسر.

* وصول المزيد من القوات الأمريكية

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أمس الأحد نقلا عن اثنين من المسؤولين العسكريين أن عدة مئات من أفراد العمليات الخاصة وصلوا إلى المنطقة. ويأتي ذلك بالإضافة إلى آلاف من مشاة البحرية الأمريكية الذين وصلوا يوم الجمعة على متن سفينة هجومية، وهي الأولى من بين فرقتين، حسبما قال الجيش الأمريكي.

وذكرت رويترز أن البنتاجون يدرس خيارات عسكرية قد تشمل قوات برية، على الرغم من أن عدة وسائل إعلام ذكرت أن ترامب لم يوافق بعد على أي من تلك الخطط.

وفي مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز نشرت أمس الأحد، قال ترامب إنه يريد “الاستيلاء على النفط في إيران” ويمكنه السيطرة على جزيرة خرج، مركز تصدير النفط الإيراني. وستتطلب السيطرة على خرج قوات برية.

ويمر 90 بالمئة من صادرات النفط الإيرانية عبر جزيرة خرج، ومن شأن الاستيلاء عليها أن يمنح الولايات المتحدة القدرة على تعطيل تجارة الطاقة الإيرانية بشكل خطير، مما يضع ضغطا هائلا على اقتصاد طهران.

ويعارض غالبية الأمريكيين الحرب والتصعيد العسكري، الذي قد يؤدي إلى أزمة طويلة الأمد، ومن المرجح أن يزيد ذلك من الضغط على معدلات تأييد ترامب المنخفضة بالفعل قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر تشرين الثاني.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأحد إنه أمر الجيش بتوسيع عملياته في جنوب لبنان، معللا ذلك باستمرار إطلاق حزب الله المدعوم من إيران صواريخ.

وذكرت إسرائيل أنها تعتزم السيطرة على جزء من جنوب لبنان لإقامة “منطقة عازلة” عن حزب الله، مما أثار مخاوف اللبنانيين من احتلال عسكري إسرائيلي قد يزيد من حالة عدم الاستقرار ويؤدي إلى مزيد من النزوح.

(إعداد مروة سلام ونهى زكريا للنشرة العربية – تحرير محمد اليماني)