إسرائيل تعتزم السيطرة على غزة “بكاملها” و91 قتيلا بغارات ودخول مساعدات هي الأولى منذ شهرين

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن الدولة العبرية تعتزم السيطرة على كامل أراضي غزة، مع تكثيف جيشها غاراته الجوية وعملياته البرية في القطاع الفلسطيني الذي دخلته الإثنين شاحنات محمّلة مساعدات للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين.

ووصف منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر دخول شاحنات المساعدات بأنه “قطرة في محيط” الاحتياجات في القطاع الفلسطيني المحاصر والذي يعاني من الجوع.

منذ الثاني من آذار/مارس، تمنع إسرائيل دخول أيّ مساعدات إنسانية إلى القطاع البالغ عدد سكانه 2,4 مليون نسمة.

وتقول إسرائيل إنّ حصارها لغزة يهدف لإجبار حماس على إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في القطاع منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنّته الحركة على جنوب الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

في بيان مشترك، حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسا الوزراء البريطاني كير ستارمر والكندي مارك كارني من أنهم لن يقفوا “مكتوفي الأيدي” إزاء “الأفعال المشينة” لحكومة نتانياهو في غزة، ملوّحين بـ”إجراءات ملموسة” إذا لم تبادر إلى وقف عمليتها العسكرية وإتاحة دخول المساعدات الإنسانية.

وردّ رئيس الوزراء الإسرائيلي مساء الإثنين في بيان ندّد فيه بإدانة بلاده، معتبرا أن الخطوة تشكّل “جائزة كبرى” لحماس.

وقال نتانياهو في شريط مصوّر إن “القتال شديد ونحن نحقق تقدما. سوف نسيطر على كامل مساحة القطاع… لن نستسلم. غير أن النجاح يقتضي أن نتحرك بأسلوب لا يمكن التصدي له”.

وأعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 91 شخصا في غارات إسرائيلية استهدفت القطاع منذ فجر الاثنين.

وقال الجيش الإسرائيلي الاثنين إن قواته “استهدفت أكثر من 160هدفا خلال الساعات الأخيرة”.

وأصدر الجيش أمرا بالإخلاء “الفوري” لسكان محافظة خان يونس ومنطقتي بني سهيلا وعبسان المجاورتين.

وفي موازاة ذلك، أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن الإثنين “بدء العمل على فرض حظر بحري” على ميناء حيفا الإسرائيلي، محذّرين السفن المتّجهة إلى هذا المرفق من أنه بات “ضمن بنك الأهداف”.

– “أين المساعدات؟” –

وفي خان يونس أيضا، قال محمد سرحان متحدثا عن القصف “وكأنها القيامة، إطلاق نار من جميع الجهات، أحزمة نارية، طيران (إف 16)، ومروحي يقوم بإطلاق النار”.

وأوضح “أقصى ما تمكنا فعله أننا أخذنا الأطفال، لدي طفل (عمره) عام ونصف، وطفل 8 سنوات، أخذتهم إلى أكثر منطقة أمانا”.

وأشار نتانياهو الى أن على بلاده تفادي حدوث مجاعة في القطاع المحاصر “لأسباب دبلوماسية”، مع السماح بدخول كميات محدودة من الغذاء ابتداء من الاثنين

وقال “يجب ألا نسمح بان ينزلق السكان نحو المجاعة، وذلك لأسباب عملية ودبلوماسية على السواء”، مشيرا إلى أن حتى داعمي إسرائيل لن يكونوا متسامحين مع “مشاهد المجاعة الجماعية”.

وأعلنت إسرائيل دخول “خمس شاحنات تابعة للأمم المتحدة ومحمّلة مساعدات إنسانية، بما في ذلك طعام الأطفال، إلى قطاع غزة عبر (معبر) كرم أبو سالم”، وأشارت إلى أنه سيتم السماح “لعشرات من شاحنات المساعدات” بالدخول “في الأيام المقبلة”.

في ما يتّصل بالشاحنات التي سمح بدخولها الإثنين، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أنه “لم يتم استلام أي مساعدات” في غزة لأن “الليل قد حل” وبسبب “ظروف أمنية”.

وقال مصدران فلسطينيان في شركات فلسطينية لنقل المساعدات لفرانس برس “قبل قليل (الساعة 21,30/ 18,30 ت غ) عبرت 6 شاحنات مساعدات محملة بمكملات غذائية وحليب الاطفال من معبر كرم ابو سالم الى الجانب الفلسطيني باتجاه قطاع غزة، وهذه الشاحنات مخصصة لمنظمات دولية خاصة منظمة اليونسيف”.

وندّدت كلير نيكوليه من منظمة أطباء بلا حدود بعملية “ذرّ للرماد في العيون” وقالت “إنها طريقة للقول +نعم نحن نسمح بدخول الأغذية+، لكنها خطوة شبه رمزية”.

وحذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس من خطر المجاعة في قطاع غزة حيث يوجد “مليونا شخص يتضورون جوعا”.

وتساءلت عبير هدهد في مخيم للنازحين في مدينة غزة “أين المساعدات؟ اين الأغذية والماء؟ نحن نموت، نحن جائعون. أنا وأطفالي نعاني كل يوم”.

– “مجاعة” –

وطالب وزراء خارجية 22 دولة، من بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا واليابان وأستراليا، الإثنين إسرائيل بـ”السماح مجددا بدخول المساعدات بشكل كامل وفوري” إلى غزة تحت إشراف الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، معتبرين أن سكان القطاع “يواجهون المجاعة وعليهم الحصول على المساعدات التي يحتاجون إليها بشدة”.

وفي الدوحة، استؤنفت المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، من دون تسجيل تقدم يُذكر للتوصل لاتفاق.

وقال مكتب نتانياهو إن الاتفاق يجب أن يشمل الإفراج عن كل الرهائن وإقصاء الحركة الفلسطينية من القطاع وجعل غزة منطقة منزوعة السلاح.

منذ انهيار الهدنة الهشة التي استمرت شهرين واستئناف إسرائيل عملياتها في قطاع غزة في 18 آذار/مارس، فشلت المفاوضات التي تتوسط فيها كل من قطر والولايات المتحدة في تحقيق اختراق.

ويُصر نتانياهو على عدم إنهاء الحرب دون “القضاء بشكل كامل على حماس” التي ترفض تسليم سلاحها أو التخلي عن الحكم في القطاع.

وقال مصدر في حماس إن الحركة مستعدة “لإطلاق سراح كل الأسرى الإسرائيليين المحتجزين دفعة واحدة بشرط أن يتم التوصل لاتفاق شامل ودائم لوقف إطلاق النار”، مشيرا الى أن إسرائيل تسعى إلى “الإفراج عن أسراها على دفعتين أو دفعة واحدة مقابل هدنة مؤقتة”.

اندلعت الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 بعد هجوم مباغت شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل، أسفر عن مقتل 1218 شخصا، غالبيتهم من المدنيين وفقا لتعداد أجرته وكالة فرانس برس بالاستناد إلى بيانات رسمية إسرائيلية.

ومن بين 251 رهينة خطفوا خلال الهجوم لا يزال 57 في غزة بينهم 34 قال الجيش الاسرائيلي إنهم قتلوا.

ومنذ بدء الحرب بلغ عدد القتلى في غزة 53486، وفقا لأحدث حصيلة أوردتها وزارة الصحة التابعة لحماس، بينهم 3340 قتيلا على الأقل منذ استئناف إسرائيل ضرباتها في 18 آذار/مارس.

بور-ع ز/ها-شي-ود/بم