إسرائيل تعتقل جراح عظام من أطباء بلا حدود خلال اقتحامها مستشفى بشمال غزة

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جنيف (رويترز) – قالت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية يوم الخميس إن القوات الإسرائيلية اعتقلت أحد أطبائها العاملين في مستشفى بشمال غزة.

أضافت المنظمة أن إسرائيل اعتقلت محمد عبيد، وهو جراح عظام في أطباء بلا حدود يعمل بمستشفى كمال عدوان في شمال غزة، خلال اقتحامها المستشفى يوم 26 أكتوبر تشرين الأول.

وتابعت المنظمة “نشعر بقلق بالغ لاعتقال زميلنا”.

وأردفت قائلة “نطالب بسلامة وحماية زميلنا وجميع العاملين في المجال الطبي في غزة الذين يعملون في ظل ظروف مستحيلة ويواجهون أعمال عنف مروعة في أثناء محاولتهم تقديم الرعاية الصحية”.