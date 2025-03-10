إسرائيل تعلن استعدادها الدفاع عن الدروز في سوريا

reuters_tickers

2دقائق

القدس (رويترز) – قالت إسرائيل يوم الاثنين إنها مستعدة للدفاع عن الدروز في سوريا بعد أيام من أعمال عنف قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه أدى إلى قتل جماعي لأقلية دينية أخرى.

وبدأت أعمال العنف الأسبوع الماضي بين مقاتلين مرتبطين بالحكومة السورية الجديدة وقوات موالية للرئيس المخلوع بشار الأسد.

ووصف المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر في تصريح للصحفيين العنف بأنه “مذبحة للمدنيين”، وقال إن إسرائيل “مستعدة، إذا لزم الأمر، للدفاع عن الدروز”، دون أن يقدم تفاصيل عن كيفية ذلك.

وتوجد أقليات درزية في إسرائيل وسوريا ولبنان.

وقالت الحكومة السورية التي يقودها إسلاميون يوم الاثنين إنها أتمت عملية عسكرية ضد التمرد الناشئ. وتركزت أعمال العنف في المحافظات الساحلية التي يقطنها معظم أفراد الأقلية العلوية في سوريا.

والأسد ينتمي للطائفة العلوية الشيعية وحكمت أسرته سوريا لعقود الأغلبية المسلمة السنية.

وقال المرصد السوري لحقوق الانساني الذي يراقب الحرب السورية ومقره بريطانيا إن 973 مدنيا قتلتهم القوات الحكومية والمقاتلون المتحالفون معها. وأضاف أن أكثر من 250 مقاتلا علويا قتلوا كما قتل أيضا أكثر من 230 من أفراد قوات الأمن الحكومية.

ولم يتسن لرويترز التحقق من أعداد القتلى بشكل مستقل.