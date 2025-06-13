إسرائيل تغلق سفاراتها حول العالم بعد الهجوم على إيران

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كوبنهاجن/لندن (رويترز) – ذكرت بيانات نشرت على مواقع سفارات إسرائيل على الإنترنت يوم الجمعة أن إسرائيل أعلنت إغلاق سفاراتها في أنحاء العالم وحثت مواطنيها على اليقظة وعدم إظهار الرموز اليهودية أو الإسرائيلية في الأماكن العامة، بعد أن شنت هجمات واسعة النطاق على إيران.

وجاء في البيانات أن إسرائيل لن تقدم خدمات قنصلية، وحثت المواطنين على التعاون مع أجهزة الأمن في البلاد التي يقيمون بها في حال تعرضهم لأي أعمال عدائية.

ولم تحدد البيانات إطارا زمنيا لاستمرار غلق السفارات. ولم يقدم شخص يرد على الهاتف في السفارة في برلين أي تفاصيل أخرى.

وقالت البيانات “في ضوء التطورات الأحدث، سيتم إغلاق البعثات الإسرائيلية حول العالم ولن يتم تقديم الخدمات القنصلية”.

وذكر المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة، أن ألمانيا عززت إجراءات حماية المواقع اليهودية والإسرائيلية.

وقال شاهد من رويترز إنه تم تعزيز الأمن حول الكنيس اليهودي الكبير في ستوكهولم، حيث توقفت شاحنة وسيارة تابعتان للشرطة بالقرب من المبنى.

وفي وقت سابق، قالت إسرائيل إنها هاجمت منشآت نووية ومصانع صواريخ في إيران وقتلت قادة عسكريين في عملية قد تستمر لفترة لمنع طهران من صنع سلاح نووي.

وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن إيران عرّضت نفسها للهجوم بسبب مقاومتها مطالب الولايات المتحدة في المحادثات لتقييد برنامجها النووي، وحثها على إبرام اتفاق “لأن الهجمات التالية المخطط لها بالفعل ستكون أكثر شراسة”.