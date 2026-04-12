إسرائيل تقر تعيين رومان جوفمان رئيسا جديدا للموساد
القدس 12 أبريل نيسان (رويترز) – ذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم الأحد أن إسرائيل أقرت تعيين رومان جوفمان رئيسا جديدا لجهاز المخابرات (الموساد).
وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اعتزامه ترشيح جوفمان في ديسمبر كانون الأول 2025، ووافقت لجنة تعيين كبار المسؤولين على القرار اليوم الأحد. وسيتولى جوفمان منصبه في يونيو حزيران 2026، خلفا للرئيس الحالي للموساد دافيد برنياع.
وجوفمان (49 عاما) جنرال عسكري مخضرم هرع إلى الحدود الجنوبية لإسرائيل لإنقاذ التجمعات السكنية التي تعرضت لهجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. ويشغل جوفمان حاليا منصب السكرتير العسكري لرئيس الوزراء.
