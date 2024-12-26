إسرائيل تقصف أهدافا للحوثيين في اليمن ومقتل 6

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القدس (رويترز) – هاجمت إسرائيل يوم الخميس عدة أهداف في اليمن مرتبطة بجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران بما في ذلك مطار صنعاء الدولي، فيما ذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن ستة أشخاص على الأقل قتلوا.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إنه كان على وشك ركوب طائرة في المطار عندما تعرض للهجوم. وأضاف في بيان أن أحد أفراد طاقم الطائرة أصيب.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه ‬بالإضافة إلى استهداف المطار، فإنه هاجم بنى تحتية عسكرية في موانئ الحديدة والصليف ورأس كثيب على الساحل الغربي لليمن. وأضاف أنه قصف محطتي الكهرباء حزيز ورأس كثيب.

وذكرت وكالة أنباء (سبأ) التابعة للحوثيين أن ثلاثة أشخاص قتلوا في الغارات على مطار صنعاء الدولي وقتل ثلاثة آخرون في الحديدة. كما أصيب 40 جراء الهجمات.

وفي وقت لاحق من يوم الخميس، قال الحوثيون إنهم مستعدون للرد سريعا على الهجوم ومواجهة “تصعيد بتصعيد”، حسبما ذكرت قناة المسيرة التابعة لهم.

وأطلق الحوثيون مرارا طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه إسرائيل، ويقولون إن عملياتهم تهدف لإسناد الفلسطينيين في غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب الهجمات إن إسرائيل ستواصل مهمتها حتى اكتمالها.

وأضاف نتنياهو في مقابلة مع القناة 14 في وقت لاحق “نحن لا نزال في البداية معهم”.

وتعزز موقف نتنياهو في الداخل من خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد جماعة حزب الله المدعومة من إيران في جنوب لبنان وتدمير معظم الأسلحة الاستراتيجية للجيش السوري.

وأفادت قناة المسيرة بوقوع هجمات إسرائيلية على مطار الحديدة ومحطة كهرباء.

وقال تيدروس إنه كان في زيارة لليمن للتفاوض على إطلاق سراح محتجزين من موظفي الأمم المتحدة، وتقييم الوضع الإنساني في البلاد.

وأوضح في بيان “بينما كنا على وشك الصعود إلى طائرتنا من صنعاء… تعرض المطار لقصف جوي. أصيب أحد أفراد طاقم طائرتنا”.

وأضاف “تعرض برج مراقبة الحركة الجوية وصالة المغادرة – التي كانت على بعد أمتار قليلة من مكان وجودنا – والمدرج لأضرار”، وأكد أنه وزملاءه بخير.

ولم يصدر بعد تعليق من إسرائيل بخصوص هذه الواقعة.

وقال وزير النقل في حكومة الحوثيين لوكالة سبأ إن مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة سيستأنفان العمل بشكل طبيعي اعتبارا من الجمعة.

وتسببت هجمات الحوثيين المستمرة منذ أكثر من عام في تعطيل ممرات شحن دولية، مما أجبر الشركات على تعديل مسارات الرحلات إلى طرق أطول وأكثر تكلفة وبالتالي أثار مخاوف إزاء التضخم العالمي.

وقال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون يوم الأربعاء إن مجلس الأمن الدولي من المقرر أن يجتمع يوم الاثنين بشأن هجمات الحوثيين على إسرائيل.

ولم يتمكن الجيش الإسرائيلي يوم السبت من اعتراض صاروخ من اليمن سقط في منطقة تل أبيب-يافا، مما أدى إلى إصابة 14 شخصا.