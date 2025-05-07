إسرائيل تقصف المطار الرئيسي في اليمن

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من محمد الغباري

عدن (اليمن) (رويترز) – استهدف الجيش الإسرائيلي المطار الرئيسي في اليمن بضربات جوية يوم الثلاثاء في ثاني هجوم له خلال يومين على الحوثيين المتحالفين مع إيران بعدما شنت الجماعة هجوما صاروخيا بالقرب من مطار بن جوريون الإسرائيلي.

وذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن ثلاثة أشخاص قتلوا في الغارة الإسرائيلية.

ونصحت إسرائيل في وقت سابق السكان بمغادرة المنطقة المحيطة بمطار صنعاء الدولي قبل هجوم قالت إنه استهدف بنية تحتية للحوثيين وأدى إلى “تعطل المطار تماما”. وقال شهود إن أربع ضربات وقعت على العاصمة صنعاء.

ويتصاعد التوتر منذ اندلاع الحرب في غزة، لكنه اشتد بعد سقوط صاروخ أطلقه الحوثيون بالقرب من مطار بن جوريون في إسرائيل يوم الأحد، مما دفع إسرائيل لشن غارات جوية على ميناء الحديدة اليمني في اليوم التالي.

وقال الجيش الإسرائيلي “قبل قليل، قصفت طائرات مقاتلة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي البنية التحتية الإرهابية للحوثيين في المطار الرئيسي بصنعاء، وعطلته بالكامل”.

وأضاف “نُفذت الغارة ردا على هجوم شنه النظام الحوثي الإرهابي على مطار بن جوريون. وقُصفت مدارج للطائرات وطائرات وبنية تحتية في المطار”.

وقال المدير العام للمطار خالد الشايف يوم الأربعاء في منشور على منصة إكس إنه تم تعليق جميع الرحلات الجوية بالمطار.

وكتب في المنشور “نتيجة للعدوان الصهيوني على مطار صنعاء الدولي وما نجم عنه من أضرار فادحة. تقرر تعليق جميع أنواع الرحلات من وإلى المطار حتى إشعار آخر”.

وقالت ثلاثة مصادر في المطار لرويترز إن ضربات يوم الثلاثاء استهدفت ثلاث طائرات مدنية وصالة المغادرة ومدرج المطار وقاعدة جوية عسكرية تحت سيطرة الحوثيين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن المطار كان “مركزا رئيسيا للنظام الإرهابي الحوثي لنقل الأسلحة والعناصر”.

ونقلت قناة المسيرة عن جماعة الحوثي قولها في بيان “الشعب اليمني ماض في خياراته الضاغطة على الكيان حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار”.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج على إكس إن الأعمال القتالية في الآونة الأخيرة “تمثل تصعيدا خطيرا في وضع إقليمي هش وغير مستقر”.

وقال مسؤول في شركة الخطوط الجوية اليمنية لرويترز إن ثلاث طائرات تابعة للشركة دمرت وفقا لتقييم أولي.