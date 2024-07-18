إسرائيل تقصف وسط غزة والدبابات تتوغل في رفح

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قال مسؤولون بقطاع الصحة وسكان في قطاع غزة إن القوات الإسرائيلية قصفت مخيمات لاجئين في وسط قطاع غزة وقصفت مدينة غزة في الشمال يوم الخميس مما أودى بحياة 13 شخصا على الأقل كما توغلت الدبابات في رفح جنوبا.

وقتلت ضربة جوية إسرائيلية ستة أشخاص في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة كما لاقى شخصان آخران حتفهما في غارة على منزل في مخيم البريج. وقال مسؤولو الصحة إن ضربة جوية إسرائيلية قتلت ثلاثة أشخاص في سيارة في دير البلح وهي مدينة مكتظة بالنازحين من أماكن أخرى في غزة.

وشمالا في مدينة غزة، قال مسعفون إن فلسطينيين قتلا في ضربة جوية أخرى.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته قتلت قياديين بارزين من حركة الجهاد الإسلامي في ضربتين جويتين في مدينة غزة، وأضاف أن أحدهما شارك في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول في جنوب إسرائيل الذي أدى إلى حرب غزة.

وقال سكان في رفح، إن دبابات إسرائيلية توغلت في الجانب الغربي من المدينة وتمركزت على قمة تل هناك. وقال الجيش الإسرائيلي إن القوات عثرت على عدد من الأنفاق وقتلت عددا من المسلحين.

وأعلن الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وحلفاؤه أنهم أطلقوا قذائف مورتر على القوات الإسرائيلية في جنوب غرب رفح يوم الخميس.

ولاذ أكثر من مليون شخص برفح هربا من القتال شمالا لكن معظمهم تفرقوا مرة أخرى منذ أن شنت إسرائيل هجوما على المدينة وما حولها في مايو أيار.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان يوم الخميس إن القتال جعل مستشفى الصليب الأحمر الميداني الذي يضم 60 سريرا في رفح يصل إلى درجة انهيار طاقته الاستيعابية.

وقال وليام شومبرج، رئيس بعثة اللجنة الدولية في غزة “أدت الأحداث المتكررة التي تسببت في وقوع إصابات جماعية والناتجة عن أعمال القتال التي لا تكل إلى الضغط على قدرة مستشفانا، وقدرة جميع المرافق الصحية في جنوب غزة، على الاستجابة إلى حد العجز عن رعاية المصابين بإصابات تهدد حياتهم”.