إسرائيل تهاجم مينائين باليمن وتتوعد بملاحقة زعيم الحوثيين

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عدن (رويترز) – قصفت إسرائيل يوم الجمعة مينائي الحديدة والصليف في اليمن على البحر الأحمر لتواصل حملتها لإضعاف القدرات العسكرية لجماعة الحوثي وتوعدت بملاحقة زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي إذا استمرت الهجمات على إسرائيل.

وواصل الحوثيون المتحالفون مع إيران إطلاق الصواريخ على إسرائيل فيما يقولون إنها حملة لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة على الرغم من موافقتهم على وقف الهجمات على السفن الأمريكية.

ونفذت إسرائيل ضربات ردا على ذلك تضمنت ضربة في السادس من مايو أيار ألحقت أضرارا بالمطار الرئيسي بالعاصمة اليمنية صنعاء وقتلت عددا من الأشخاص.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة إن مينائي الحديدة والصليف يستخدمان لنقل الأسلحة مكررا تحذيراته لسكان تلك المناطق بإخلائها.

وقال سكان في الحديدة إنهم سمعوا دوي أربعة انفجارات عالية وشاهدوا الدخان يتصاعد من الميناء في أعقاب الغارات الإسرائيلية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان مشترك إنهما سيلاحقان زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي.

وجاء في البيان “إذا استمر الحوثيون في إطلاق صواريخ على دولة إسرائيل، فسيتضررون بشدة، وسنؤذي القادة أيضا”، وأضاف أن زعيم الحوثيين قد يلتحق بقائمة قيادات قتلتها إسرائيل، مثل يحيى السنوار القيادي الكبير بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وحسن نصر الله الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية.

وجماعة الحوثي جزء من “محور المقاومة” الذي شكلته إيران لمناهضة المصالح الإسرائيلية والأمريكية في الشرق الأوسط، إلى جانب حماس في غزة وحزب الله في لبنان وجماعات أخرى بالمنطقة. ويعيش نحو 60 بالمئة من سكان اليمن في مناطق خاضغة لسيطرة الحوثيين.

وأطلق الحوثيون منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر تشرين الأول 2023 عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل، وتم اعتراض معظمها أو سقطت دون أن تصيب أهدافها.