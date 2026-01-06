إسرائيل توافق على ترقية خدمات الهواتف للفلسطينيين بالضفة الغربية إلى الجيل الرابع
القدس 6 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت وزارة الاتصالات الإسرائيلية اليوم الثلاثاء إن إسرائيل وافقت على ترقية خدمات الهاتف المحمول للفلسطينيين في الضفة الغربية إلى الجيل الرابع.
وأضافت الوزارة أن شركتي خدمات الهاتف المحمول الفلسطينيتين، جوّال وأريدُ، وشركة إريكسون السويدية للبنية التحتية لشبكات المحمول وقعن اتفاقيات إدارية نالت موافقة إسرائيل يوم الأحد.
وأطلق مزودو الاتصالات الخلوية الفلسطينيون خدمات البيانات عالية السرعة بالاعتماد على الجيل الثالث في الضفة الغربية المحتلة عام 2018، مما ساهم في تقليص الفجوة التكنولوجية مع إسرائيل بعد حظر طال مداه على تشغيل شبكات الجيل الثالث المحلية.
وذكرت الوزارة أن موافقتها تأتي في إطار اتفاق إطاري أبرم عام 2022 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية يهدف إلى السماح بتقنيات الجيل الرابع والجيل الخامس. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الاتفاق تأخر بسبب الحرب في غزة وأن عملية الترقية إلى الجيل الرابع ستستغرق ما يصل إلى ستة أشهر.
ويتنافس مقدمو خدمات الاتصالات الفلسطينيين مع شركات خلوية إسرائيلية تعمل على ترددات الجيل الخامس الأسرع بكثير.
وتسعى إسرائيل إلى وقف استخدام تقنيات الجيلين الثاني والثالث القديمة، ونصحت الجمهور بالتحول إلى أجهزة تدعم الجيلين الرابع والخامس.
ومع ذلك، لا تتوفر في قطاع غزة سوى شبكات الجيل الثاني فقط.
(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران )