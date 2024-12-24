إسرائيل توجه دبلوماسييها في أوروبا بالسعي لتصنيف الحوثيين تنظيما إرهابيا

reuters_tickers

1دقيقة

القدس (رويترز) – أصدرت إسرائيل تعليمات لبعثاتها الدبلوماسية في أوروبا بالسعي لتصنيف جماعة الحوثيين المتحالفة مع إيران في اليمن تنظيما إرهابيا.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في بيان “الحوثيون يشكلون تهديدا ليس لإسرائيل فحسب بل أيضا للمنطقة والعالم بأسره. أول وأهم شيء يتعين فعله هو تصنيفهم تنظيما إرهابيا”.

أطلق الحوثيون مرارا طائرات مسيرة وصواريخ نحو إسرائيل فيما تقول الجماعة إنه للتضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة.