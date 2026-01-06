إسرائيل وسوريا تتفقان على إنشاء خلية اتصالات بعد محادثات بوساطة أمريكية

بيروت/القدس 6 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت سوريا وإسرائيل والولايات المتحدة في بيان مشترك نشرته اليوم الثلاثاء وزارة الخارجية الأمريكية إن إسرائيل وسوريا اتفقتا خلال محادثات في باريس بوساطة أمريكية على إنشاء خلية اتصالات لتنسيق القضايا الأمنية والمخابراتية والتجارية.

لكن مسؤولا سوريا قال لرويترز إنه “لا يمكن الانتقال إلى أي ملفات استراتيجية دون جدول زمني ملزم وواضح للانسحاب الإسرائيلي الكامل” من الأراضي التي استولت عليها بعد الإطاحة ببشار الأسد في أواخر 2024.

وقال المسؤول السوري، الذي رفض نشر اسمه، إن أحدث جولة من المحادثات التي جرت بوساطة أمريكية في باريس، وانعقدت أمس الاثنين واليوم الثلاثاء، انتهت بمبادرة أمريكية “على تجميد فوري لكافة الأنشطة العسكرية الإسرائيلية” ضد سوريا.

ولم يصدر أي تعليق بعد عن إسرائيل حول ما إذا كانت وافقت على تعليق الأنشطة العسكرية في سوريا. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ركزت خلال المحادثات على القضايا الأمنية وكذلك التعاون الاقتصادي بين إسرائيل وسوريا.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية أن المناقشات في باريس ركزت على إحياء اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974 التي أنشأت منطقة عازلة بين إسرائيل وسوريا تحت إشراف الأمم المتحدة بعد حرب عام 1973.

وتقدمت القوات الإسرائيلية إلى عمق الحدود بعد الإطاحة بالأسد في الثامن من ديسمبر كانون الأول 2024 على يد أفراد المعارضة الذين تولوا القيادة السورية. وتدخلت إسرائيل فيما تسميها مهمات لحماية الأقلية الدينية الدرزية في جنوب غرب سوريا.

وتسعى سوريا إلى انسحاب إسرائيل إلى المواقع التي كانت تتمركز فيها قبل الإطاحة بالأسد، وتريد إطارا أمنيا يضمن سيادتها ويمنع التدخل في شؤونها الداخلية.

وذكر بيان وزارة الخارجية الأمريكية أن الجانبين سيستخدمان آلية التواصل “لتسهيل التنسيق الفوري والمستمر بشأن تبادل المعلومات المخابراتية بينهما وخفض التصعيد العسكري والمشاركة الدبلوماسية والفرص التجارية” تحت إشراف الولايات المتحدة.

واتهم المسؤول السوري إسرائيل باللجوء إلى “المماطلة التقنية” في المحادثات وقال إن عليها التخلي عن “عقليتها التوسعية” حتى يتسنى المضي قدما في المحادثات.

(تغطية صحفية مايا الجبيلي وإميلي روز ومنة علاء الدين – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)